أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"تجمع صيادي الأسماك في لبنان": ضرورة أن يكون الصياد اللبنانيّ جزءًا من سياسات دعم الإنتاج الغذائيّ

أخبار لبنان
2026-10-03 | 07:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;تجمع صيادي الأسماك في لبنان&quot;: ضرورة أن يكون الصياد اللبنانيّ جزءًا من سياسات دعم الإنتاج الغذائيّ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"تجمع صيادي الأسماك في لبنان": ضرورة أن يكون الصياد اللبنانيّ جزءًا من سياسات دعم الإنتاج الغذائيّ

شدد "تجمع صيادي الأسماك في لبنان" على "ضرورة أن يكون الصياد اللبنانيّ جزءًا من سياسات دعم الإنتاج الغذائيّ، أسوة بالمنتجين الزراعيين".

 

ولفت في بيان، إلى مبادرات وزارة الزراعة لتخفيف كلفة الإنتاج عن المزارعين، سائلاً عن موقع الصياد من هذه السياسات، ومؤكداً أن المازوت والشباك والمحركات وقطع الغيار تشكل مستلزمات أساسية للصيد، إلى جانب كلفة الصيانة ومخاطر البحر.

 

وطالب بالعدالة في توزيع الدعم والاهتمام، ومعالجة ملف الضمان الاجتماعي للصيادين، وتعويض الأضرار الناتجة من العواصف والعوامل الطبيعية، وإدراجهم ضمن برامج المساعدات المخصصة للمنتجين في الظروف الصعبة.

 

ودعا وزارة الزراعة والحكومة والجهات المعنية إلى وضع آلية واضحة وشفافة لدعم الصيادين، تشمل دعم المازوت المخصص للصيد البحري، وتخفيض أو إعفاء الرسوم الجمركية على معدات الصيد والشباك والمحركات وقطع الغيار، ووضع خطة وطنية متكاملة لحماية الصيد البحري واستمراره.

 

وقال: "نحن لا نطلب امتيازات، نحن نطلب حقاً طال انتظاره. وإذا كانت الدولة تريد من الصياد أن يحترم القانون، فعليها أولاً أن تضمن له الحد الأدنى من الحقوق والحماية الاجتماعية والاقتصادية، فالقانون حقوق وواجبات".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صيادي

الأسماك

لبنان":

ضرورة

الصياد

اللبنانيّ

جزءًا

سياسات

الإنتاج

الغذائيّ

LBCI التالي
الغارات الإسرائيلية تتجدد جنوبًا... إليكم المستجدات
البستاني: إحالة ملف أمين سلام إلى محكمة الجنايات و'إنكريبت' خارج النافعة خطوتان على طريق المحاسبة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-07

تجمع صيادي لبنان ردا على بيان وزارة الزراعة : الصيادون ما زالوا يرفضون القانون جملةً وتفصيلا

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-14

تجمع تعاونيات ونقابات الصيادين: لقانون عصري يحمي الصياد ويحفظ البحر ويضمن مستقبل القطاع

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-03

تجمع صيادي لبنان رفض مشروع قانون الصيد واشترط ضوابط بيئية صارمة للاستزراع السمكي

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-27

اتحاد لجان الصيادين في غزة: إصابة 3 صيادين بنيران مسيرة إسرائيلية أثناء عملهم قرب ميناء غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:51

تدابير سير في شارع المقدسي - الحمراء يوم غد تزامنًا مع إقامة نشاط ترفيهي وثقافي

LBCI
أخبار لبنان
11:34

وزيرة البيئة تتابع الإجراءات الآنية لمعالجة الوضع في مكب سرار في عكار

LBCI
أخبار لبنان
11:27

وقفة احتجاجية في رشميا رفضًا لقرار وزيرة التربية إقفال ثانوية مارون عبود

LBCI
أخبار لبنان
11:26

مخزومي رحّب بزيارة سلام إلى النبطية: الجنوب جزء أصيل من لبنان وحماية أهله واجب وطني لا يحتمل التأجيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-04

جولة جديدة من المفاوضات من روما تنطلق

LBCI
خبر عاجل
2026-04-19

الجيش الإسرائيلي ينشر نطاق خط الدفاع الأمامي الذي تعمل فيه قواته في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
2026-06-15

ترامب وفانس وقاليباف وقعوا الاتفاق إلكترونيا

LBCI
فنّ
2026-02-02

قصّات هندسية وأقمشة غريبة... إليكم أبرز إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز غرامي للعام 2026 (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:46

بطعم مقرمش ولمسة مبتكرة... سمك بقشور البطاطا على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

الغارات الإسرائيلية تتجدد جنوبًا... إليكم المستجدات

LBCI
أخبار دولية
08:01

التحقيقات الإماراتية في حادثة فلاي دبي تكشف التخطيط لعملية إرهابية... إليكم التطورات

LBCI
أخبار دولية
06:03

توقيف أكثر من 1700 شخص بسبب الاحتجاجات الطلّابية في فرنسا ودعوات لمواصلة التعبئة

LBCI
أخبار دولية
05:18

إصابة 10 في أستراليا إثر اصطدام سيارة بحشد شمالي سيدني

LBCI
أخبار دولية
13:33

حادثة "فلاي دبي" تتفاعل في إسرائيل... اجتماعات أمنية ونتنياهو يصعّد في وجه المعارضة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من الجبهة إلى رغيف الخبز: هذا ما تحاول الـFAO القيام به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

بيروت تعيد القراءة إلى الواجهة… الإعلان عن النسخة الـ67 لمعرض الكتاب العربي الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

لبنان وسوريا والأردن... رحلات سياحية برّية مشتركة تبدأ بالسياحة الدينية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:15

أعمال لرفع أغطية الريغارات بين الدخولية والعدلية لمدة 10 أيام

LBCI
اسرار
00:07

أسرار الصحف 3-10-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

ملف الدواء بالأرقام: تغطية أكبر ورقابة أشدّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

فاتورة متحركة لكهرباء لبنان أفضل من فاتورة المولد

LBCI
حال الطقس
04:43

طقس متقلب يستمر في الأيام المقبلة باستثناء الأحد

LBCI
أخبار دولية
13:33

حادثة "فلاي دبي" تتفاعل في إسرائيل... اجتماعات أمنية ونتنياهو يصعّد في وجه المعارضة

LBCI
أخبار دولية
08:01

التحقيقات الإماراتية في حادثة فلاي دبي تكشف التخطيط لعملية إرهابية... إليكم التطورات

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:53

مقدمة النشرة المسائية 2-10-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More