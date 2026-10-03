مخزومي رحّب بزيارة سلام إلى النبطية: الجنوب جزء أصيل من لبنان وحماية أهله واجب وطني لا يحتمل التأجيل

نرحّب بزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى النبطية وبخطوات إعادة تفعيل مؤسسات الدولة فيها. وفي ما عبّر عنه الأهالي من تطلّع إلى الأمن والعودة والحياة الكريمة، دعوة واضحة للدولة كي تتحمّل مسؤولياتها كاملة تجاه الجنوب وأبنائه.
أهل الجنوب يستحقون دولة تحميهم وتُعمر بلداتهم وتصون…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) October 3, 2026
نرحّب بزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى النبطية وبخطوات إعادة تفعيل مؤسسات الدولة فيها. وفي ما عبّر عنه الأهالي من تطلّع إلى الأمن والعودة والحياة الكريمة، دعوة واضحة للدولة كي تتحمّل مسؤولياتها كاملة تجاه الجنوب وأبنائه.
أهل الجنوب يستحقون دولة تحميهم وتُعمر بلداتهم وتصون…