مخزومي رحّب بزيارة سلام إلى النبطية: الجنوب جزء أصيل من لبنان وحماية أهله واجب وطني لا يحتمل التأجيل

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "إكس": "نرحّب بزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى النبطية وبخطوات إعادة تفعيل مؤسسات الدولة فيها. وفي ما عبّر عنه الأهالي من تطلّع إلى الأمن والعودة والحياة الكريمة، دعوة واضحة للدولة كي تتحمّل مسؤولياتها كاملة تجاه الجنوب وأبنائه. أهل الجنوب يستحقون دولة تحميهم وتُعمر بلداتهم وتصون مستقبل أولادهم. ولا يجوز أن يبقوا رهائن سلاح حزب الله وقراراته، أو أن يُعلَّق مصيرهم على حسابات إيران وتسويات المنطقة. حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة شرط أساسي لاستعادة السيادة، بالتوازي مع العمل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال. ندعم كل خطوة تُعيد للدولة سلطتها وللمواطن ثقته بها. والمطلوب البناء على هذه الزيارة بأفعال ومواعيد واضحة: أمنٌ يتيح العودة، وخدماتٌ تعيد الحياة، وإعمارٌ شفاف يصل إلى مستحقّيه بعيداً عن المحاصصة والولاءات. الجنوب جزء أصيل من لبنان، وحماية أهله واجب وطني لا يحتمل التأجيل".