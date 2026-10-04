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البعريني: حضور الدولة في الجنوب خطوة أساسية نحو استعادة السيادة الكاملة
أخبار لبنان
2026-10-04 | 07:32
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البعريني: حضور الدولة في الجنوب خطوة أساسية نحو استعادة السيادة الكاملة
طالب النّائب وليد البعريني مجلس الوزراء بـ"إبقاء جلساته مفتوحة لمواكبة أوضاع المواطنين"، داعيًا الحكومة إلى "الإصغاء لصوت الناس واتخاذ خطوات سريعة وجريئة لمواجهة التحديات المعيشية المتفاقمة".
وقال البعريني خلال سلسلة لقاءات عقدها في عكار إنّ "الغلاء بات فاحشًا، والقدرة الشرائية للمواطن تراجعت إلى حدود غير مسبوقة، فيما نحن على أبواب فصل الشتاء بما يحمله من أعباء إضافية"، مشددًا على أنّ "المرحلة تتطلب قرارات عملية تحمي الناس وتحدّ من تداعيات الأزمة المعيشية"، محذرًا من أنّ "استمرار التأخر في المعالجة ينذر بتفاقم الأوضاع وظهور تداعيات أكثر خطورة".
وفي الشأن الوطني، رحّب البعريني بزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى النبطية، معتبرًا أنّ "حضور الدولة في الجنوب يشكّل خطوة أساسية نحو استعادة السيادة الكاملة".
وفي السياق نفسه، دعا البعريني رئيس الحكومة إلى "زيارة عكار وإطلاق مشاريع إنمائية فيها"، وقال: "عكار عانت مرتين. مرة من الإهمال المزمن طوال السنوات الماضية، ومرة من تداعيات الأزمة المتفاقمة اليوم. ومن هنا، فإن رهاننا يبقى على الدولة، وعلى أن تترجم حضورها بخطوات عملية ترفع الغبن عن عكار وتضعها على مسار الإنماء الذي تستحقه".
كما تناول البعريني الملف التربوي مع انطلاق العام الدراسي، داعيًا إلى "اتخاذ قرارات جريئة وإرساء رقابة جدية وصارمة من أجل النهوض بالمستوى التعليمي، ولا سيما في المدارس الرسمية، بما يضمن للطلاب تعليمًا نوعيًا ويعزّز دور المدرسة الرسميّة في هذه المرحلة".
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