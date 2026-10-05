سلام بحث مع حيدر في أوضاع مجلس الجنوب ومشاريعه بعد زيارة النبطية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، وبحث معه في أوضاع المجلس وسير عمله.



كما جرى تقييم زيارة الرئيس سلام الأخيرة إلى مدينة النبطية، وأطلع حيدر الرئيس سلام على المشاريع التي يعمل مجلس الجنوب على تنفيذها، ولا سيما تلك التي تم الإعلان عنها خلال الزيارة، والخطوات المتخذة للمباشرة بها.

