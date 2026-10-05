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نتنياهو: إسرائيل ستواصل استهداف حزب الله
أخبار لبنان
2026-10-05 | 07:19
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نتنياهو: إسرائيل ستواصل استهداف حزب الله
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نتنياهو: إسرائيل ستواصل استهداف حزب الله
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستواصل استهداف حزب الله، مشيرًا إلى أن بلاده ستسعى في الوقت نفسه إلى إيجاد فرصة لتحقيق السلام.
وقال نتنياهو إن هدف إيران من برنامجها النووي كان محو إسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على أمنها والدفاع عن نفسها.
أخبار لبنان
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