سلسلة لقاءات في قصر بعبدا... والرئيس عون يؤكد إصرار الدولة على دعم صمود الجنوبيين وثباتهم في أرضهم

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، التطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأضرار التي لحقت به وبأبنائه، بالإضافة الى الحاجات الأساسية للمواطنين الصامدين في قراهم حيث أكد الرئيس عون اهتمام الدولة بهم لتمسكهم بأرضهم، وضرورة الاهتمام بحاجات النازحين.وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون النائب ميشال الدويهي الذي صرح بعد اللقاء: "بحثت مع الرئيس عون في التحديات الكبيرة والاستحقاقات الدقيقة التي تنتظر لبنان في المرحلة المقبلة. وتناول البحث بصورة أساسية التحديات الأمنية الخطيرة التي يواجهها لبنان في ظل الحرب والتوترات القائمة، وضرورة العمل على حماية لبنان واللبنانيين والحفاظ على الاستقرار والأمن. كما بحثنا في الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة ومشاريع الإصلاحات المالية المنتظرة، وأهمية مقاربة هذه الملفات بمسؤولية وجدية، بما يساهم في معالجة الأزمات المتراكمة وتعزيز الاستقرار وفتح الطريق أمام التعافي الاقتصادي. وأكدت ضرورة تضافر الجهود الوطنية لمواجهة هذه المرحلة الدقيقة، ووضع مصلحة لبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار".سياسيا، عرض الرئيس عون مع النائب السابق هادي حبيش شؤونا وطنية عامة، ولا سيما متابعة كل المسارات الدبلوماسية للوصول إلى انسحاب الجيش الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.أما في الشؤون الداخلية، فتم البحث في ضرورة انجاز ملف الكهرباء بغض النظر عن كل التعقيدات الداخلية والإدارية.وتناول اللقاء أيضا موضوع أوتوستراد عكار البحري الذي صدر مرسومه وضرورة تأمين التمويل اللازم لتنفيذه، كونه يشكل الشريان الرئيسي لعكار ولمطار رينه معوض في القليعات.كما عرض رئيس الجمهورية مع النائب السابق زياد أسود للأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب ومنطقة جزين خصوصا، وحاجات أبنائها في الظروف الراهنة.كما تطرق البحث إلى واقع اتحاد بلديات جزين، إضافة إلى مسار العمل في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة.