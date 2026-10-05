أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلسلة لقاءات في قصر بعبدا... والرئيس عون يؤكد إصرار الدولة على دعم صمود الجنوبيين وثباتهم في أرضهم
أخبار لبنان
2026-10-05 | 07:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
سلسلة لقاءات في قصر بعبدا... والرئيس عون يؤكد إصرار الدولة على دعم صمود الجنوبيين وثباتهم في أرضهم
تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، التطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأضرار التي لحقت به وبأبنائه، بالإضافة الى الحاجات الأساسية للمواطنين الصامدين في قراهم حيث أكد الرئيس عون اهتمام الدولة بهم لتمسكهم بأرضهم، وضرورة الاهتمام بحاجات النازحين.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون النائب ميشال الدويهي الذي صرح بعد اللقاء: "بحثت مع الرئيس عون في التحديات الكبيرة والاستحقاقات الدقيقة التي تنتظر لبنان في المرحلة المقبلة. وتناول البحث بصورة أساسية التحديات الأمنية الخطيرة التي يواجهها لبنان في ظل الحرب والتوترات القائمة، وضرورة العمل على حماية لبنان واللبنانيين والحفاظ على الاستقرار والأمن. كما بحثنا في الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة ومشاريع الإصلاحات المالية المنتظرة، وأهمية مقاربة هذه الملفات بمسؤولية وجدية، بما يساهم في معالجة الأزمات المتراكمة وتعزيز الاستقرار وفتح الطريق أمام التعافي الاقتصادي. وأكدت ضرورة تضافر الجهود الوطنية لمواجهة هذه المرحلة الدقيقة، ووضع مصلحة لبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار".
سياسيا، عرض الرئيس عون مع النائب السابق هادي حبيش شؤونا وطنية عامة، ولا سيما متابعة كل المسارات الدبلوماسية للوصول إلى انسحاب الجيش الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
أما في الشؤون الداخلية، فتم البحث في ضرورة انجاز ملف الكهرباء بغض النظر عن كل التعقيدات الداخلية والإدارية.
وتناول اللقاء أيضا موضوع أوتوستراد عكار البحري الذي صدر مرسومه وضرورة تأمين التمويل اللازم لتنفيذه، كونه يشكل الشريان الرئيسي لعكار ولمطار رينه معوض في القليعات.
كما عرض رئيس الجمهورية مع النائب السابق زياد أسود للأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب ومنطقة جزين خصوصا، وحاجات أبنائها في الظروف الراهنة.
كما تطرق البحث إلى واقع اتحاد بلديات جزين، إضافة إلى مسار العمل في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة.
على صعيد آخر، تسلم الرئيس عون من المديرة العامة للجمارك غراسيا قزي تقريرا بإنجازات المديرية والتقدم الذي تحقق في عمل الجمارك، كما عرض معها للإجراءات التي تتخذها المديرية لتعزيز الرقابة ومكافحة التهريب وزيادة موارد الخزينة.
كما اطلع رئيس الجمهورية من رئيس بلدية جرجوع محمد محيدلي على أوضاع البلدة وحاجات أبنائها والأضرار التي لحقت بها نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية، والتي أدت إلى تدمير 42 وحدة سكنية كليا، إضافة إلى تضرر آليات البلدية ونزوح عدد من سكانها، مؤكدا "إصرار الدولة على دعم صمود الجنوبيين وثباتهم في أرضهم".
وكذلك، عرض الرئيس عون الأوضاع في منطقتي القليعة ومرجعيون والبلدات المجاورة مع مدير المدرسة الأنطونية في القليعة الأب يوسف باسيل.
وتطرق البحث الى الواقع التربوي في مدارس المنطقة وضرورة استمرارها في أداء دورها التربوي باعتباره الأساس في صمود الأهالي في القرى والبلدات الحدودية.
واأكد الرئيس عون حرصه على العمل لتوفير مقومات صمود الأهالي في قراهم في هذه المرحلة الدقيقة، لافتا الى أن "تمسك الجنوبيين بأرضهم هو الرد المباشر على كل محاولات تقويض سيادة لبنان على كامل ترابه حتى الحدود المعترف بها دوليا".
أخبار لبنان
جوزاف عون
لقاءات
قصر بعبدا
الجنوب
التالي
الأشغال تباشر التحضيرات لتنفيذ معبر موقت بديل لجسر طيرفلسيه المتضرر جراء العدوان الإسرائيلي
7 نواب طالبوا في مذكرة حقوقية مجلس الأمن بإعادة النظر في القرار 2790 ولا سيما آلية انسحاب "اليونيفيل" وتوقيتها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-14
سلسلة لقاءات في قصر بعبدا... حمدان: زيارة الرئيس عون للنبطية رسالة دعم وطمأنة للجنوبيين
أخبار لبنان
2026-09-14
سلسلة لقاءات في قصر بعبدا... حمدان: زيارة الرئيس عون للنبطية رسالة دعم وطمأنة للجنوبيين
0
أخبار لبنان
05:16
الرئيس عون بحث مع الدويهي وحبيش التحديات الأمنية والإصلاحات والأوضاع الاقتصادية واكد دعم صمود الجنوبيين
أخبار لبنان
05:16
الرئيس عون بحث مع الدويهي وحبيش التحديات الأمنية والإصلاحات والأوضاع الاقتصادية واكد دعم صمود الجنوبيين
0
أخبار لبنان
2026-08-03
آلان عون من قصر بعبدا: دعمٌ كامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون
أخبار لبنان
2026-08-03
آلان عون من قصر بعبدا: دعمٌ كامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون
0
آخر الأخبار
2026-09-14
النائب فراس حمدان من قصر بعبدا: زيارة الرئيس عون إلى الجنوب حملت رسالة دعم وطمأنينة للجنوبيين وأهمية حضور الدولة إلى جانبهم
آخر الأخبار
2026-09-14
النائب فراس حمدان من قصر بعبدا: زيارة الرئيس عون إلى الجنوب حملت رسالة دعم وطمأنينة للجنوبيين وأهمية حضور الدولة إلى جانبهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:34
عمليّات حَقن "بوتوكس وفيلر" من دون ترخيص قانوني ومخالفات أخرى تم ضبطها في صالون للتجميل في كسارة - زحلة
أمن وقضاء
08:34
عمليّات حَقن "بوتوكس وفيلر" من دون ترخيص قانوني ومخالفات أخرى تم ضبطها في صالون للتجميل في كسارة - زحلة
0
أخبار لبنان
08:26
"الريجي" بدأت عملية تَسَلّم محاصيل الشمال
أخبار لبنان
08:26
"الريجي" بدأت عملية تَسَلّم محاصيل الشمال
0
أمن وقضاء
08:26
قوى الأمن تعمّم صورة مشتبه فيها بجرم سرقة مبلغ مالي من داخل منزل... هل تعرفون شيئًا عنها؟
أمن وقضاء
08:26
قوى الأمن تعمّم صورة مشتبه فيها بجرم سرقة مبلغ مالي من داخل منزل... هل تعرفون شيئًا عنها؟
0
أخبار لبنان
08:02
بري بحث في المستجدات السياسية والميدانية مع سلام في عين التينة... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:02
بري بحث في المستجدات السياسية والميدانية مع سلام في عين التينة... إليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-07-20
الخارجية الأميركية: عمليات التنفيذ في المناطق التجريبية بدأت اليوم جنوب لبنان بقرى فرون وصريفا وزوطر الغربية وفقًا للاتفاق الإطاري وتحت إشراف فريق التنسيق العسكري للبنان
خبر عاجل
2026-07-20
الخارجية الأميركية: عمليات التنفيذ في المناطق التجريبية بدأت اليوم جنوب لبنان بقرى فرون وصريفا وزوطر الغربية وفقًا للاتفاق الإطاري وتحت إشراف فريق التنسيق العسكري للبنان
0
أخبار دولية
2026-07-09
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اتفق مع ترامب هاتفيا على مواصلة التنسيق
أخبار دولية
2026-07-09
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اتفق مع ترامب هاتفيا على مواصلة التنسيق
0
آخر الأخبار
2026-09-10
الوكالة الوطنية للإعلام: تفجير في برعشيت فجرا وقصف مدفعي لوادي الحجير
آخر الأخبار
2026-09-10
الوكالة الوطنية للإعلام: تفجير في برعشيت فجرا وقصف مدفعي لوادي الحجير
0
أمن وقضاء
2026-09-06
تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية في طرابلس
أمن وقضاء
2026-09-06
تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية في طرابلس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:02
بري بحث في المستجدات السياسية والميدانية مع سلام في عين التينة... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:02
بري بحث في المستجدات السياسية والميدانية مع سلام في عين التينة... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:27
7 نواب طالبوا في مذكرة حقوقية مجلس الأمن بإعادة النظر في القرار 2790 ولا سيما آلية انسحاب "اليونيفيل" وتوقيتها
أخبار لبنان
07:27
7 نواب طالبوا في مذكرة حقوقية مجلس الأمن بإعادة النظر في القرار 2790 ولا سيما آلية انسحاب "اليونيفيل" وتوقيتها
0
أخبار لبنان
07:19
نتنياهو: إسرائيل ستواصل استهداف حزب الله
أخبار لبنان
07:19
نتنياهو: إسرائيل ستواصل استهداف حزب الله
0
أخبار لبنان
07:18
اعتصام للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية امام وزارة التربية
أخبار لبنان
07:18
اعتصام للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية امام وزارة التربية
0
أخبار لبنان
07:17
الجميّل: لبنان أمام فرصة تاريخية لبناء دولة ولعدم تفويت الظروف المتاحة اليوم
أخبار لبنان
07:17
الجميّل: لبنان أمام فرصة تاريخية لبناء دولة ولعدم تفويت الظروف المتاحة اليوم
0
أخبار لبنان
07:06
دريان وجه رسالة من دار الفتوى في طرابلس إلى فاعلياتها: توحّدوا في الرؤية والعمل فمن غير المقبول أن تكون العاصمة الثانية مرتعًا للنفايات
أخبار لبنان
07:06
دريان وجه رسالة من دار الفتوى في طرابلس إلى فاعلياتها: توحّدوا في الرؤية والعمل فمن غير المقبول أن تكون العاصمة الثانية مرتعًا للنفايات
0
أخبار لبنان
06:36
سلام ترأس اجتماعاً بحث في مطالب البلديات المجاورة لمكبّ سرار
أخبار لبنان
06:36
سلام ترأس اجتماعاً بحث في مطالب البلديات المجاورة لمكبّ سرار
0
أخبار لبنان
06:33
اقتراح من نواب في اطار المسيرة الإصلاحية التي بدأت مع قانون الإعلام
أخبار لبنان
06:33
اقتراح من نواب في اطار المسيرة الإصلاحية التي بدأت مع قانون الإعلام
0
رياضة
13:46
للمرّة الاولى Beirut Marathon بتجربة مختلفة... POINTZERO أكثر من مجرد سباق
رياضة
13:46
للمرّة الاولى Beirut Marathon بتجربة مختلفة... POINTZERO أكثر من مجرد سباق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طريق القرعون-مشغرة في الـRed Zone اليوم لكنه يستعدُّ للحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طريق القرعون-مشغرة في الـRed Zone اليوم لكنه يستعدُّ للحياة
2
فنّ
12:58
صحافي يفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب... هل ترتبط بشاب يبلغ 22 عامًا؟ (فيديو)
فنّ
12:58
صحافي يفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب... هل ترتبط بشاب يبلغ 22 عامًا؟ (فيديو)
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 5-10-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 5-10-2026
4
أمن وقضاء
06:40
أمن الدولة يوقف شخصين للاشتباه بتزوير مستندات مالية دولية ومحاولة احتيال بقيمة ستة ملايين دولار
أمن وقضاء
06:40
أمن الدولة يوقف شخصين للاشتباه بتزوير مستندات مالية دولية ومحاولة احتيال بقيمة ستة ملايين دولار
5
أخبار دولية
15:44
خمس هزات أرضية خفيفة في جنوب تركيا ولا أضرار أو إصابات
أخبار دولية
15:44
خمس هزات أرضية خفيفة في جنوب تركيا ولا أضرار أو إصابات
6
حال الطقس
02:21
الطقس يتقلب مجددا الاثنين والثلاثاء
حال الطقس
02:21
الطقس يتقلب مجددا الاثنين والثلاثاء
7
أمن وقضاء
15:52
العثور على جثة مسن في أحد فنادق جونية
أمن وقضاء
15:52
العثور على جثة مسن في أحد فنادق جونية
8
موضة وجمال
12:50
بعد عام على تتويجها ملكة جمال لبنان... بيرلا حرب تعلن مشاركتها في ملكة جمال الكون (فيديو)
موضة وجمال
12:50
بعد عام على تتويجها ملكة جمال لبنان... بيرلا حرب تعلن مشاركتها في ملكة جمال الكون (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More