رئيس الحكومة عرض وسفير السويد الأوضاع في الجنوب وسبل تحقيق الاستقرار وتثبيت عودة الأهالي والمضي في مسار التعافي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، سفير السويد في لبنان توماس بروندين، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.



كما تناول اللقاء الأوضاع في الجنوب، والدعم السويدي لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وسبل تحقيق الاستقرار بما يتيح تثبيت عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، والمضي في مسار التعافي وإعادة الإعمار.