خلف مع وفد نيابي من قصر بعبدا: صعوبات جوهرية في تنفيذ القرار 2790 وضرورة الحفاظ على المظلة الأمنية الدولية في الجنوب

أعلن النائب ملحم خلف بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برفقة وفد نيابي أن الوفد سلّم رئيس الجمهورية دراسة قانونية حول القرار 2790 خلصت إلى وجود صعوبات جوهرية في تنفيذ عدد من مندرجاته، ولا سيما ما يتعلق بتسليم المواقع التي تنسحب منها اليونيفيل إلى الجيش اللبناني، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي على الخط الأزرق.



وأشار إلى أن الوفد طالب بإعادة النظر في القرار بما يضمن استمرار المظلة الأمنية الدولية في الجنوب، لافتًا إلى البحث في بدائل في حال تعذّر الإبقاء على اليونيفيل بصيغتها الحالية، وذلك تفاديًا لأي فراغ أمني والحفاظ على الاستقرار.