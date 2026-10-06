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تيمور جنبلاط يبحث مع الصدّي ملف الكهرباء… وتحرّك مرتقب لـ"اللقاء الديمقراطي"
أخبار لبنان
2026-10-06 | 13:46
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تيمور جنبلاط يبحث مع الصدّي ملف الكهرباء… وتحرّك مرتقب لـ"اللقاء الديمقراطي"
التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، يرافقه عضو مجلس إدارة كهرباء لبنان سامر الحسنية، في مكتب جنبلاط في كليمنصو، حيث جرى البحث في أزمة الكهرباء.
وخلال اللقاء، طرح الصدّي سلسلة اقتراحات لحلّ أزمة الطاقة ومواجهة التحديات التي تعترض هذا الملف، فيما وعد جنبلاط بتحرّك لـ"اللقاء الديمقراطي" باتجاه رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، من أجل الوصول إلى حلّ مستدام لأزمة الطاقة.
وحضر اللقاء أعضاء "اللقاء الديمقراطي" النواب: وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، وفيصل الصايغ، وراجي السعد، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر.
أخبار لبنان
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