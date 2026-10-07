مخزومي بحث مع السفير البلغاري في تعزيز العلاقات ودعم لبنان ومؤسسات الدولة

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس":" تشرّفتُ بلقاء سفير جمهورية بلغاريا لدى لبنان السيد ياسين توموف، وقد بحثنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وبلغاريا، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، إلى جانب التطورات المحلية والإقليمية. شددتُ على أهمية دور بلغاريا في دعم لبنان ضمن علاقاتها الأوروبية، وعلى ضرورة تعزيز الدعم الدولي للبنان ومساندة مؤسسات الدولة والجيش اللبناني بما يساعده على تجاوز أزماته واستعادة الاستقرار والثقة. وجددثُ التأكيد على أن تعافي لبنان يبدأ باستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، كما أن الإصلاحات واستعادة الثقة بالمؤسسات تشكلان أساساً لأي دعم دولي مستدام، خصوصًا أن مصلحة لبنان يجب أن تبقى المرجعية الوحيدة لقراراته الوطنية، مع الحفاظ على علاقاته العربية والدولية وتعزيز انفتاحه على الدول الصديقة".