كالاس في مرفأ بيروت.. النفّي يؤكد دور المرفأ المحوري وبوابة الشرق

زارت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، بحضور السفيرة ساندرا دو وال، رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، الجنرال شون كلانسي، مرفأ بيروت، اليوم الخميس حيث التقت رئيس مجلس الإدارة المدير العام مروان النفّي، في إطار دعم دور المرفأ ضمن استراتيجية الأمن البحري للدولة اللبنانية.



وجال النفّي وكالاس في محطة الحاويات، حيث اطّلعا على سير العمل والإجراءات المعتمدة في مجال الأمن والسلامة.



وأكد النفّي أن زيارة كالاس "تشكل دليلاً على الموقع المحوري الذي يحتله مرفأ بيروت"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي كان إلى جانب المرفأ، ولا سيما في كل ما يتعلق بالأمن والسلامة.



ولفت إلى أن الزيارة "تؤكد أهمية مرفأ بيروت على مستوى الاقتصاد الوطني والمنطقة"، معتبراً أن وجود الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي اليوم هو تأكيد على استمرار هذا الدعم، وعلى الدور الذي يؤديه المرفأ بوصفه بوابة الشرق.



وشدد النفّي على أن ما تحقق في المرفأ في مجال الأمن والسلامة جاء نتيجة الإجراءات والتدابير التي جرى اعتمادها، مؤكداً الاستمرار في تطويرها والحفاظ على المعايير التي مكّنت المرفأ من الوصول إلى المستوى الذي هو عليه اليوم.



