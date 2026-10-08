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مذكرة بانتهاء الدوام الصيفي والبدء بالتوقيت الشتوي ابتداء من ليل ٢٤ - ۲۰۲٦/١٠/٢٥

أخبار لبنان
2026-10-08 | 18:55
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مذكرة بانتهاء الدوام الصيفي والبدء بالتوقيت الشتوي ابتداء من ليل ٢٤ - ۲۰۲٦/١٠/٢٥
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مذكرة بانتهاء الدوام الصيفي والبدء بالتوقيت الشتوي ابتداء من ليل ٢٤ - ۲۰۲٦/١٠/٢٥

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه "عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (۵) تاريخ ۱۹۹۸/۸/۲۰ بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف إعتباراً من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كل عام، تذكر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتباراً من منتصف ليل ٢٤ - ۲۰۲٦/١٠/٢٥ تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي".


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