رئيس الجمهورية نوه في بداية جلسة مجلس الوزراء بجهود الوزراء: من حق الشعب ان يعلم ماذا يحصل من تقدم في الوزارات والمؤسسات الرسمية

أشاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في بداية جلسة مجلس الوزراء، بـ"الجهود التي يبذلها الوزراء للقيام بعملهم، على الرغم من الصعوبات التي تواجه البلد ككل، وعلى اهمية التركيز على الإيجابيات بدل الترويج للسلبيات، كما يحاول البعض القيام به للأسف"، ‏وقال: "في موضوع التفاح، لا بد من التنويه بالدور المهم الذي لعبه وزير الزراعة ومتابعته للمسألة. كما اشكر ايضاً السيد رودولف سعادة رئيس مجلس ادارة شركة CMA CGM الذي قدم مساعدة لافتة من خلال تخفيض كلفة الشحن على المزارعين".



وأضاف الرئيس عون: "زرت، معرض الذكاء الاصطناعي، ولا بد من التقدم بالتهنئة للوزير كمال شحادة وادعو الجميع الى زيارة هذا المعرض ورؤية ان الجيل المشارك فيه هو لبنان المستقبل. كما لا بد ان يعمل مجلس النواب سريعا لاقرار قانون انشاء وزارة الذكاء الاصطناعي، لأننا اصبحنا متأخرين جداً عن غيرنا من الدول، علماً اننا مساهمون اساسيون في تطور هذا المجال خارج لبنان، فيما هناك من يقول اننا غير مؤهلين لمواكبة هذا التطور، وهذا كلام غير صحيح، فهناك اكثر من 27% من اللبنانيين يستعملون الذكاء الاصطناعي. ‏وأتقدم ايضاً بالتهنئة الى الوزير فايز رسامني على موضوع انضمام مرفأ طرابلس ومرفأ بيروت رسمياً إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" IMEC، والانجاز الكبير الذي لم يأخذ حقه في وسائل الاعلام ،لا بل تم التشكيك به. كما لا بد من الثناء على التطور الذي شهده مطار رفيق الحريري والتنظيم الذي أدى الى تسهيل أوضاع المسافرين".



‏وتابع: "يستحق الوزير ركان ناصر الدين التهنئة على عملية إعادة تنظيم هيكلية الوزارة، وهو نوع من الإصلاح".



وختم: "إذا كانت التهنئة لبعض الوزراء، فهذا لا يعني ان الآخرين لا يعملون، ولكن هناك بعض النواحي التي تتميز عن غيرها، الا ان الجهد مبذول من قبل الجميع وهناك الكثير من الناس لا يعلمون ما يقوم به الوزراء في وزاراتهم، ومن حق الشعب ان يعلم ماذا يحصل من تقدم في الوزارات والمؤسسات الرسمية".