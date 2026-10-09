شحادة ممثّلًا الرئيس عون في افتتاح Experia: لبنان قادر على استعادة موقعه على خريطة الابتكار والتكنولوجيا

افتتح وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، مساء امس معرض Experia Expo في "فوروم دو بيروت"، ممثّلًا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وألقى كلمةً شدّد فيها على" أهمية هذا الحدث في تعزيز موقع لبنان على خريطة التكنولوجيا الرقمية والابتكار في المنطقة والعالم".وأشار شحادة إلى أن "المعرض يشكّل بدايةً لحدث يُؤمل أن يصبح محطةً سنويةً ثابتةً على أجندة التكنولوجيا والابتكار"، لافتًا إلى أن "تنظيمه رغم الظروف الصعبة والتأجيل الذي فرضته الحرب يعكس إيمان المنظّمين بلبنان وقدرته على استعادة دوره في مجال التكنولوجيا والابتكار".وأكد "التزام الدولة ببناء جمهورية رقمية تضع المواطن في صلب عمل المؤسسات العامة، وتتيح له الحصول على الخدمات إلكترونيًا، من أي مكان، بطريقة سلسة ومباشرة، ومن دون وسطاء أو "واسطة".وشدّد على أن "بناء الجمهورية الرقمية يتطلّب شراكةً بين الدولة والقطاع الخاص والجامعات والشركات الناشئة"، معربًا عن ثقته" بقدرات المبتكرين وروّاد الأعمال والشركات اللبنانية على المساهمة في قيادة لبنان نحو مرحلة جديدة من الازدهار، ولا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي".وفي ختام كلمته، شكر شحادة شركة PromoFair المنظّمة للمعرض، والشركات والمؤسسات والمبتكرين المشاركين، والعاملين في وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ويستمر المعرض على مدى ثلاثة أيام 8 و9 و10 من الشهر الحالي، متيحًا للزوار فرصة الاطّلاع على أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية التي تقدّمها الشركات والمؤسسات المشاركة.