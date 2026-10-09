العثور على عبد الله كرامي مقتولاً داخل مكتبه في طرابلس

عُثر على رجل الاعمال عبد الله كرامي، صهر الرئيس الراحل عمر كرامي، مقتولاً داخل مكتبه في طرابلس.وقد حضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية والجهات القضائية المختصة إلى المكان.وبوشرت التحقيقات والإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروفها.