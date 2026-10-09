أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قائد الجيش زار قبرص وبحث مع وزير الدفاع القبرصي سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين

أخبار لبنان
2026-10-09 | 07:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قائد الجيش زار قبرص وبحث مع وزير الدفاع القبرصي سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قائد الجيش زار قبرص وبحث مع وزير الدفاع القبرصي سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين

زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بتاريخَي 7 و8 /10 /2026 جمهورية قبرص تلبية لدعوة رسمية من نظيره القبرصي رئيس أركان الحرس الوطني الفريق Emmanouel Theodorou.

استهلّ العماد هيكل زيارته في وزارة الدفاع القبرصية حيث أقيمت له التشريفات الرسمية، والتقى وزير الدفاع Vasilis Palmas بحضور الفريق Theodorou.

خلال اللقاء، تناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، والمسائل ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، وسط ما تشهده المنطقة من تحديات.

بعدها وضعَ قائد الجيش إكليلًا من الزهر على النصب التذكاري للشهداء.

كما زار عددًا من المراكز العسكرية، بما فيها Cyclops Training Center حيث التقى بضباط الجيش اللبناني الذين يتابعون دورات تدريبية، ومركز تنسيق عمليات الإنقاذ المشترَكة وJoint Rescue Coordination Center، واطّلع على سير التمارين والمهمات المختلفة، ولا سيما التدريب المشترَك بين الجيشَين اللبناني والقبرصي.

كذلك أقامت السفيرة اللبنانية في قبرص رينا شربل حفل عشاء على شرف العماد هيكل في السفارة اللبنانية، بحضور عدد من سفراء الدول العربية، وشخصيات ديبلوماسية عربية وقبرصية.
 
 
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

الجيش

الدفاع

القبرصي

تعزيز

التعاون

جيشَي

البلدَين

LBCI التالي
سلامة ونظيره السوري يبحثان التعاون الثقافي بين البلدين
الحجار: الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين انطلاقة وتشغيل مطار القليعات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-30

قائد الجيش عرض مع رئيس المجلس الأعلى للجمارك سبل تعزيز التعاون واستقبل الملحق العسكري الهنغاري

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-10

لقاء بين خريش وكتانة تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدفاع المدني والصليب الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-07

عون يبحث مع بن زايد التطورات في لبنان وتعزيز التعاون بين البلدين

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-04

الحجار بحث مع السفير ماهر خير في سبل تعزيز التعاون بين لبنان وماليزيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:28

الجيش يوقف مطلوبين بجرائم السلب والسرقة والاتجار بالمخدرات والتهريب في مناطق مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
12:07

رئيس الحكومة استقبل وزير الثقافة السوري وتسلم منه سيفا دمشقيا: ما يجمع الشعبين من روابط تاريخية وثقافية أساس لتطوير التعاون

LBCI
أخبار لبنان
09:51

سلام في معرض الكتاب: لا نهضة حقيقية من دون فكر حرّ ودولة قوية

LBCI
أمن وقضاء
09:47

اشتباك مسلح بين عناصر الجيش وأحد المهربين وإحباط تهريب قذائف صاروخية وكمية من المتفجرات والمخدرات عبر الحدود اللبنانية السورية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-09-29

منخفض جوي يؤثر على لبنان.. أمطار متفرقة وانخفاض بالحرارة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-22

الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي وفوسفوري للناقورة واشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الإسلامية في البلدة

LBCI
أخبار دولية
2026-09-10

رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أن حماية سواحل بلاده في ظل هجوم الحوثيين تمثل "مصلحة عربية ودولية"

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-25

الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين في غزة إثر انفجار مسيرة أطلقناها وسقطت على خيمة للجنود

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
12:19

التفاح يضفي لمسته الفريدة: صدور الدجاج بصلصة التفاح وحلى الـMille Feuille بحشوة التفاح

LBCI
أخبار لبنان
07:15

سلامة ونظيره السوري يبحثان التعاون الثقافي بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

كالاس تروي للـLBCI تفاصيل المهمة الأوروبية في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

نتنياهو في محاولات رفع حظوظ النجاح الانتخابيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مطار الملك خالد الدوليّ في الرياض استهداف جديد

LBCI
عالم الطبخ
13:50

تجربة إيطالية فاخرة: كانيلوني البطاطا بحشوة البورشيني على طريقة الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

سرطان الثدي... حرب لا تعرف العمر !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبنان واقتصاد المستقبل... التكنولوجيا بوابة الفرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قروض للطاقة الشمسية بفوائد متدنية...فما هي شروطها وفوائدها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:51

طقس مستقر حتى ظهر الأحد... ثم تقلبات وأمطار رعدية محلية

LBCI
أخبار لبنان
06:18

العثور على عبد الله كرامي مقتولاً داخل مكتبه في طرابلس

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف 9-10-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قروض للطاقة الشمسية بفوائد متدنية...فما هي شروطها وفوائدها؟

LBCI
اقتصاد
02:11

انخفاض في اسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مطار الملك خالد الدوليّ في الرياض استهداف جديد

LBCI
خبر عاجل
03:42

الهيئة العامة للطيران المدني: مقتل 3 سعوديين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض

LBCI
أخبار دولية
00:55

الحوثيون يجددون استهداف مطار الرياض والسعودية تعلن عن أضرار في العاصمة​

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More