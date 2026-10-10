أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الصحة العامة ترأس الاجتماع الأول لهيئة وهب وزرع الاعضاء

أخبار لبنان
2026-10-10 | 04:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الصحة العامة ترأس الاجتماع الأول لهيئة وهب وزرع الاعضاء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الصحة العامة ترأس الاجتماع الأول لهيئة وهب وزرع الاعضاء

ترأس وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين الاجتماع الأول لهيئة وهب وزرع الاعضاء التي تم تشكيلها في الوزارة، بهدف إعداد المراسيم التطبيقية اللازمة لتنظيم قطاع وهب الأعضاء في لبنان ليصار إلى إحالتها إلى مجلس الشورى ومجلس الوزراء لإقرارها وتنظيم عمليات وهب الأعضاء وفق الإطار الذي تحدده هذه المراسيم.

 

وأكد ناصر الدين أن موضوع وهب الأعضاء من أهم المواضيع التي يريد إيلاءها ما تستحق من متابعة، نظرًا لقيمته الإنسانية الكبيرة في تجديد فرصة الحياة للعديد من المرضى.

 

ولفت إلى أن الأرقام في لبنان تعكس انخفاضًا في عمليات وهب الأعضاء بالمقارنة مع دول أخرى، وهو ما يؤدي إلى وفاة العديد من المرضى، كما أن الذين يخضعون لعلاجات طويلة ودائمة مثل مرضى غسل الكلى يعيشون معاناة ثقيلة مستمرة تفقدهم غالبًا إنتاجيتهم وأعمالهم. أما زرع الأعضاء فيغيّر حياة المرضى إيجابا كما يؤدي إلى تخفيض كبير في الفاتورة العلاجية والاستشفائية.

 

وقال إنّ القرار بإعادة تفعيل عمليات زرع الأعضاء اتُخذ مع قرارات موازية لتدعيمه هي التالية:

 

- تغطية عمليات الزرع بشكل كامل 100% على نفقة الوزارة.

 

- تضمين موازنة وزارة الصحة العامة مبلغًا مخصصا لدعم الأنشطة اللوجستية والإدارية والتنظيمية لوهب الأعضاء.

 

- تشكيل الهيئة التي تتركز مهمتها على وضع المراسيم التنظيمية والتطبيقية اللازمة لقانون وهب الأعضاء.

 

وأوضح وزير الصحة العامة أن الهدف هو تحقيق استمرارية مؤسسية في عمليات وهب وزرع الأعضاء، على أن تأخذ المراسيم التطبيقية المعايير الدينية والمجتمعية في لبنان، وتحول دون ارتكاب أي مخالفات في هذا الشأن.

 

وكان نقاش بين الحاضرين حول سبل التشجيع على وهب الأعضاء وفق آلية منظمة ومستدامة، على أن تتواصل الإجتماعات من أجل التوصل إلى الإطار التنظيمي المطلوب في أقرب مهلة ممكنة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الصحة

العامة

الاجتماع

الأول

لهيئة

الاعضاء

LBCI التالي
الجيش يتلف حوالى 60 دنمًا من حشيشة الكيف المزروعة في بلدة الكنيسة – بعلبك
بسكنتا تفتتح مهرجان «مواسم التفاح» بأكبر علم لبناني مصنوع من التفاح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-03

كرامي ترأست الاجتماع الأول لهيئة الاشراف على تطبيق منهاج التعليم العام: نجاح التطبيق يتطلب تخطيطًا وتنظيمًا وتنسيقًا بين الجهات المعنية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-07

بري ترأس هيئة مكتب المجلس ودعا الى جلسة عامة واستقبل أزعور وكرم وهنأ نظيرته الجزائرية

LBCI
خبر عاجل
2026-10-09

الهيئة العامة للطيران المدني: الهجوم الأول استهدف مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-07

رسامني ترأس الاجتماع التقني للوفد اللبناني لمتابعة مشروع "IMEC"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

الشيخ سامي أبي المنى افتتح مركز الثقافة التوحيدية في مزار الست سارة

LBCI
أخبار دولية
07:40

القائم بالأعمال السوري تحدث عن العلاقات اللبنانية السورية

LBCI
أمن وقضاء
07:36

قوى الامن: تدابير سير في بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:31

نصار: التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة وكل ما يتفرع عنه سيستكمل حتى النهاية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-09-29

وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات تولوا شراء أسلحة ومكوناتها لصالح وزارة الدفاع الإيرانية

LBCI
خبر عاجل
2026-10-09

الهيئة العامة للطيران المدني: الهجوم الأول استهدف مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-06

موركس دور 2026… ليلة عبرت أجيال الفن

LBCI
أمن وقضاء
05:45

الجيش يتلف حوالى 60 دنمًا من حشيشة الكيف المزروعة في بلدة الكنيسة – بعلبك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

الشيخ سامي أبي المنى افتتح مركز الثقافة التوحيدية في مزار الست سارة

LBCI
أخبار دولية
07:40

القائم بالأعمال السوري تحدث عن العلاقات اللبنانية السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

إنجاز جديد لجامعة الروح القدس - الكسليك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رسامني: المرافئ والمطارات والبنية التحتية أولوية... ولبنان جزء من الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب… ملتقى الثقافات في قلب العاصمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

القطار يعود من البربارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الكهرباء إلى الـbot وطريق ليس سريعا وسهلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:01

زلزال قوي يهز بنما ويثير الذعر في العاصمة

LBCI
فنّ
14:29

"مستعدّة أتزوّج اللي بيأمّنلي تذكرة"... معجبة بفضل شاكر تثير بلبلة والردّ يفاجئها! (فيديو)

LBCI
اسرار
00:18

أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦

LBCI
خبر عاجل
12:51

المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: نجري محادثات مع شركائنا في دول الخليج وأوروبا بشأن إمكانية توفير مليارات الدولارات لإعادة إعمار جنوب لبنان في إطار الإتفاق الثلاثي لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على نزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

القطار يعود من البربارة

LBCI
خبر عاجل
12:48

المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: الولايات المتحدة تفرض بالفعل عقوبات واسعة النطاق على ايران في إطار عملية "المنبوذ الإقتصادي" ما أدى إلى انهيار عملتها وقطع شرايينها المالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More