شهيد وجريح بانفجار الجسم المشبوه في فرون

استشهد مواطن واصيب اخر، بانفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان الاسرائيلي في محلة وادي الخنازير في بلدة فرون الجنوبية.



وعملت فرق الاسعاف والدفاع المدني على سحب الجثمان من المنطقة ونقل الجريح.