أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جنبلاط: التضامن مع السعودية فوق كل اعتبار

أخبار لبنان
2026-10-12 | 03:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جنبلاط: التضامن مع السعودية فوق كل اعتبار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جنبلاط: التضامن مع السعودية فوق كل اعتبار

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على"إكس": "المملكة العربية السعودية وقفت تاريخيا مع لبنان في اوج الصعاب، وعلاقة لبنان واللبنانيين مع المملكة تعود إلى عقود طويلة حتى إلى بدايات نشأتها، وحيث انها اليوم معرضة لاخطار جمة، لذا وجب التضامن معها فوق كل اعتبار وبدون تردد".

أخبار لبنان

التضامن

السعودية

اعتبار

LBCI التالي
الرئيس عون بحث مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية ونتائج زيارته لقبرص
قوى الأمن: توقيف قاتل بدافع السرقة في الدورة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-13

مخزومي في ذكرى بشير الجميل: قضية الدولة وسيادتها فوق كل اعتبار

LBCI
أخبار دولية
2026-07-29

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكّد التضامن مع المملكة العربية السعودية

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-30

وزارة الخارجية السعودية: نجدد تضامن السعودية مع الأردن في ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية

LBCI
أخبار لبنان
07:48

سلام يجدد تضامن لبنان مع السعودية: استهداف جماعة الحوثي مطاراتها زعزعةً لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:25

دعم هولندي لقطاع العدالة في لبنان ومبادرات لتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم

LBCI
أخبار لبنان
04:09

نواف سلام: حكومتنا ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية حيازةً ونقلًا واستخدامًا

LBCI
أخبار لبنان
04:09

البطريركية الأرمنية الكاثوليكية تخصّص أسبوعًا للصلاة من أجل شفاء البابا لاوُن الرابع عشر

LBCI
أخبار لبنان
03:49

الحاج حسن: بيئة المقاومة ركيزة الصمود وتفاصيل مشروع الإيواء ستُعلن قريبًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-03

هذا ما حمله اليوم الثاني من جولة المفاوضات المباشرة في واشنطن...

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-21

تلفزيون نقلا عن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران: إذا هاجمت أميركا المواقع النووية الإيرانية فسيُعد ذلك "توسيعا لنطاق الحرب" في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
2026-10-09

زلزال قوي يهز بنما ويثير الذعر في العاصمة

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-11

لاريجاني: يجرى حاليا التشاور بشأن موعد الجولة القادمة من المفاوضات وسيتم الإعلان عنه في المستقبل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
15:19

مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

التاتش راغبي ميكس يجمع الأجيال… شغف متجدّد ومستوى متقدّم!

LBCI
أخبار لبنان
13:50

"على سهل النغم"... أمسية موسيقية في تربل بدعوة من هبة القواس تتويجًا لافتتاح مركز جديد للكونسرفتوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تسهيلات متبادلة على الحدود اللبنانية–السورية… 30 فئة تدخل بلا رسوم أو موافقات مسبقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الإنترنت غير الشرعي... هل ولّى زمنه في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مهرجان الزيتون في النبطية... أمل يتجدّد رغم الدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بعد اليونيفيل… الجنوب أمام فراغ دولي وضغوط التواصل المباشر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

من أثينا إلى بيروت... هل يكفي إرث الحضارات لبناء دولة قوية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

من حرب روسيا وأوكرانيا إلى مضيق هرمز... كيف تتأثر فاتورة المحروقات في لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
12:00

إنجاز تاريخي ببصمة لبنانية... جيهان ديماك تنتزع تاج Miss Grand International 2026 ممثّلةً تنزانيا (صور)

LBCI
أخبار لبنان
11:09

معلومات للـLBCI: الـMEA تلغي رحلتي الرياض وتؤمّن بديلًا للمسافرين عبر الدمام

LBCI
أمن وقضاء
13:26

الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ​ياطر​ - ​بنت جبيل

LBCI
أمن وقضاء
10:46

توقيف أحد أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش إضافة إلى ٩ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
12:36

تدابير سير على المسلك الشرقي للمدينة الرياضية لمدّة أسبوعين بسبب أعمال صيانة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تسهيلات متبادلة على الحدود اللبنانية–السورية… 30 فئة تدخل بلا رسوم أو موافقات مسبقة

LBCI
أمن وقضاء
03:17

قوى الأمن: توقيف قاتل بدافع السرقة في الدورة

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 12-10-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More