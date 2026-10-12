جنبلاط: التضامن مع السعودية فوق كل اعتبار

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على"إكس": "المملكة العربية السعودية وقفت تاريخيا مع لبنان في اوج الصعاب، وعلاقة لبنان واللبنانيين مع المملكة تعود إلى عقود طويلة حتى إلى بدايات نشأتها، وحيث انها اليوم معرضة لاخطار جمة، لذا وجب التضامن معها فوق كل اعتبار وبدون تردد".