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نواف سلام: حكومتنا ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية حيازةً ونقلًا واستخدامًا

أخبار لبنان
2026-10-12 | 04:09
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نواف سلام: حكومتنا ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية حيازةً ونقلًا واستخدامًا
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نواف سلام: حكومتنا ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية حيازةً ونقلًا واستخدامًا

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه بات معلوماً انه تم قبل أيام توقيف شاحنة في ضهر البيدر متوجهة من البقاع الى منقطة بيروت الكبرى تحتوي على مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، بما فيها مادة الـ سي-٤ (C-4)  الشديدة الانفجار.

وأكد عبر حسابه على إكس "ألا تساهل ولا تغاض، بل الحقيقة والمحاسبة".

وقال سلام: "يهمني أولا أن أتوجه بالتحية الى القوى الأمنية التي أوقفت الشاحنة المشبوهة، وضبطت المواد المتفجرة التي كانت محملّة بها، واحالت سائقيها الى الجهات المختصة للتحقيق معهم. انني اتفهم القلق الذي ينتاب اللبنانيين من انتشار خبر توقيف هذه الشاحنة وما كانت تنقله من مواد، ولا سيما ان مادة الـ سي-٤ (C-4)، جرى استخدامها في عدد من عمليات الاغتيال السياسي السيئة الذكر في تاريخ لبنان الحديث".

وأضاف: "لكن من موقعي كرئيس للحكومة، أطلب من اللبنانيين جميعا ان يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه، للوصول الى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الاجرامية، ومن وراءهم، والكشف عن مخططاتهم واهدافهم، وتحويلهم جميعاً الى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقون. وكونوا على ثقة أيضا ان حكومتنا لن تتهاون مع كل من تسوِّل له نفسه العبث بأمن البلاد وسلامتها واستقرارها، كما انها ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، حيازةً ونقلًا واستخدامًا".
 

أخبار لبنان

نواف سلام

سلاح

شاحنة

ضهر البيدر

المواد المتفجرة

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