الرئيس بري بحث مع الوزير ناصر الدين في برنامج عمل وزارة الصحة ووفد من جمعية تجار محافظة النبطية" سلمه ملفا متكاملا بأضرار العدوان الإسرائيلي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس جمعية "تجار محافظة النبطية" موسى الحر شميساني مع وفد، من الهيئة الادارية للجمعية حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما اوضاع القطاعات الانتاجية والاقتصادية والتجارية في مدينة النبطية وقرى قضائها والاضرار التي لحقت بها جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على الجنوب اللبناني .

وقدم شميساني والوفد للرئيس بري عرضاً لاوضاع التجار وأصحاب المؤسسات والمحال التجارية التي تعرضت للتدمير والأضرار الجسيمة التي لحقت بها جراء العدوان الإسرائيلي عام 2024، وما خلّفه من دمار واسع في الأسواق والمؤسسات التجارية والاعتداءات المستمرة خلال العام 2026 .

وسلم الوفد رئيس المجلس النيابي ملفاً متكاملاً حول مطالب الجمعية والمساعي الرامية لدعم صمود وانقاذ القطاعين التجاري والاقتصادي في مدينة النبطية ومحافظتها وسبل مواجهة التداعيات الكارثية التي خلّفتها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المؤسسات والأسواق التجارية في المدينة وقرى قضائها" ، آملاً "مساعدة رئيس المجلس النيابي في معالجة وإزالة الغموض الذي لا يزال يحيط بآليات تطبيق الإعفاءات المتعلقة بمنطقة النبطية ونطاق الاستفادة منها بما يضمن وصول هذه الإجراءات إلى مستحقيها".

وشكر الوفد للرئيس بري مواكبته الدائمة وحرصه على تأمين كل ما من شأنه دعم صمود اللبنانيين بشكل عام وابناء الجنوب بشكل خاص والجهود التي يبذلها للتخفيف من معاناتهم في هذه المرحلة الراهنة .

واستقبل الرئيس بري وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين حيث تم البحث في آخر المستجدات السياسية والميدانية وتطورات الاوضاع العامة لاسيما الصحية والاستشفائية منها وبرامج عمل وزارة الصحة .