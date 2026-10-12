فرعية لجنة الأشغال والطاقة والمياه ناقشت موضوع الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط منيمنة: غياب الصيانة خطر داهم

حذّر رئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس ملف الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط النائب إبراهيم منيمنة، من أن "هذا الموضوع الذي تم تجاهله لفترة طويلة أصبح يشكّل خطراً كبيراً على السلامة العامة، نتيجة غياب الصيانة وثقافة الصيانة للأبنية، والتعاطي مع الباطون كأنه أبدي، علماً أن عمره الافتراضي بين سبعين ومئة سنة، وعدد من المباني في لبنان وصلت إلى هذا العمر".



وأوضح بعد الجلسة الرابعة للجنة المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، أن "هناك خطراً ومشكلة يمكن أن تقع إذا حصلت كارثة طبيعية"، لافتاً إلى أن اللجنة "تناقش اقتراحات قوانين تقدّم حلولاً موضعية، وتتابع مع كل الجهات المعنية والوزارات والمؤسسات العامة والنقابات والبلديات الكبرى لإيجاد حلول لهذه المشكلة المتشعبة".



وانعقدت الجلسة برئاسة منيمنة وحضور النائبين جورج عطا الله وملحم خلف، ومحافظَي بيروت القاضي مروان عبود وجبل لبنان القاضي محمد مكاوي، ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، والمدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش، والمديرة العامة لمؤسسة "المقاييس والمواصفات" لانا درغام، إضافة إلى ممثلين عن وزارتَي المالية والأشغال، وقوى الأمن الداخلي، وبلدية طرابلس، ونقابة المهندسين فيها، وجمعيتَي "إستوديو أشغال عامة" و"أفعال".



واستمعت اللجنة إلى آراء الجهات المعنية وملاحظاتها، على أن تستكمل النقاش في جلسات لاحقة.