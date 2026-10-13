طيران "الشرق الأوسط": تعديل موعد رحلة جدة المسائية المجدولة ليوم الخميس 15 تشرين الاول 2026

عطفاً على البيان الصادر عن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية بتاريخ 12 تشرين الاول 2026 عن جدول رحلاتها الى المملكة العربية السعودية، تفيد الشركة بأنه جرى ايضاً تعديل موعد رحلة جدة المسائية ME368/369المجدولة ليوم الخميس الموافق في 15 تشرين الاول 2026 كالتالي: