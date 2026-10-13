سلسلة لقاءات لبري... عربيد: الحوار بين اللبنانيين هو السبيل لإيجاد الحلول مهما كانت الصعاب

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب ناصر جابر، وفدا بلديا واختياريا ضم رئيسي إتحاد بلديات الشقيف النبطية وإتحاد بلديات إقليم التفاح خالد بدر الدين وياسر ماضي، رئيس بلدية مدينة النبطية عباس فخر الدين، نائبي رئيس إتحاد بلديات الشقيف واقليم التفاح نعمة عاصي وقاسم حنينو، نائب رئيس بلدية مدينة النبطية محمد حجازي، رئيس رابطة مخاتير قضاء النبطية حسن حمود ونائب رئيس الرابطة حسن نزار جابر، حيث تم البحث في تطور الأوضاع العامة ولا سيما في الجنوب ومنطقة النبطية وآخر المستجدات الميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها.



وقدم الوفد للرئيس بري عرضا مفصلاً للأوضاع في مدينة النبطية وقرى قضائها والتداعيات الناجمة عن العدوان على مختلف القطاعات وسبل تأمين مقومات الصمود والحياة الكريمة للأهالي، ولا سيما إعادة الإعمار والترميم وعودة عمل الإدارات الرسمية في محافظة النبطية.



وشكر الوفد للرئيس بري متابعته الدائمة واليومية لإحتياجات أبناء محافظتي الجنوب والنبطية مع الجهات والوزارات المعنية والمختصة.

عربيد

واستقبل بري، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، وبحثا في المستجدات والاوضاع العامة ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية منها .



ووضع عربيد الرئيس بري في أجواء الظروف الضاغطة إجتماعياً ومعيشياً واقتصاديا. وقدم لرئيس المجلس ورقة حول كيفية مقاربة هذا الواقع الصعب.



وأشار عربيد بعد اللقاء إلى أنه "لمس كل الدعم من رئيس مجلس النواب للمجلس الاقتصادي الاجتماعي وما يقوم به"، مؤكدا أن الحوار بين اللبنانيين هو السبيل لإيجاد الحلول مهما كانت الصعاب وأن مستقبل لبنان هو بالتكافل والتضامن بين أبنائه إجتماعيا وعلى كافة المستويات.



كذلك استقبل بري المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج حيث جرى بحث الأوضاع العامة وشؤوناً قضائية.