الرئيس عون اطلع من مفتي مرجعيون وحاصبيا على معاناة الاهالي الصامدين : حرصاء على تأمين كل مقومات الصمود الى ان يزول الاحتلال

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع مفتي مرجعيون وحاصبيا الشيخ حسن الدلي وفي حضور السيد هلال صعب، الاوضاع في منطقتي مرجعيون وحاصبيا ومعاناة الاهالي الصامدين في قراهم وبلداتهم على رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى المجاورة.وأطلع المفتي الدلي الرئيس عون على حاجات ابناء المنطقتين لتعزيز الصمود ودعاه لزيارة المنطقة واللقاء مع ابنائها المتمسكين بالدولة والشرعية والمؤسسات الأمنية وفي مقدمها الجيش.وأكد الرئيس عون متابعته اليومية لأوضاع ابناء المناطق الحدودية الصامدين فيها ولا سيما ابناء منطقتي مرجعيون وحاصبيا، وحرصه على تأمين كل مقومات الصمود لهؤلاء الى أن يزول الاحتلال الاسرائيلي ويستعيد ابناء الجنوب عافيتهم واستقرارهم في ظل دولة تحميهم وتسهر على المحافظة على مصالحهم وتلبي حاجاتهم.