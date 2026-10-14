الوزير نصار بحث مع السفير الجزائري في تعزيز التعاون القضائي والقانوني

استقبل وزير العدل عادل نصار سفير الجزائر لدى لبنان خميسي عريف في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم ، حيث تناول البحث العلاقات اللبنانية-الجزائرية وسبل تطويرها في مختلف المجالات خصوصاً في المجالين القضائي والقانوني، إضافة الى التطورات العامة في لبنان والمنطقة.

