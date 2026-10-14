مخزومي: كل التضامن مع السفيرة معوض التي تؤدي دورًا وطنيًا ودبلوماسيًا مهمًا

أعرب النائب فؤاد مخزومي عن تضامنه مع السفيرة ندى حمادة معوض، “التي تؤدي دوراً وطنياً ودبلوماسياً مهماً في مرحلة دقيقة ومصيرية يمرّ بها لبنان”، وفق ما وصف.

وقال: “لطالما طالبنا بتعليق العمل بقانون مقاطعة إسرائيل، وحذّرنا من خطورة استمرار تطبيق نصوصه في ظل التحوّلات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً أنّ الدولة اللبنانية نفسها تخوض اليوم مفاوضات رسمية بهدف حماية مصالح لبنان وسيادته وأمنه”.

وأضاف: “لا يجوز أن تسعى الدولة، عبر مؤسساتها وممثّليها، إلى التفاوض وإيجاد الحلول الدبلوماسية، فيما تبقى نصوص قانونية قائمة يمكن استخدامها لملاحقة من يساهمون في هذه الجهود أو لاستهداف أصحاب المواقف السياسية”.

وشدّد مخزومي على أنّ المرحلة الراهنة تستدعي معالجة هذا التناقض التشريعيّ، وتوفير الغطاء القانونيّ الواضح للمساعي الدبلوماسية الرسمية، بعيدًا من أيّ توظيف سياسي للقوانين.