أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مخزومي: كل التضامن مع السفيرة معوض التي تؤدي دورًا وطنيًا ودبلوماسيًا مهمًا

أخبار لبنان
2026-10-14 | 06:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مخزومي: كل التضامن مع السفيرة معوض التي تؤدي دورًا وطنيًا ودبلوماسيًا مهمًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مخزومي: كل التضامن مع السفيرة معوض التي تؤدي دورًا وطنيًا ودبلوماسيًا مهمًا

أعرب النائب فؤاد مخزومي عن تضامنه مع السفيرة ندى حمادة معوض، “التي تؤدي دوراً وطنياً ودبلوماسياً مهماً في مرحلة دقيقة ومصيرية يمرّ بها لبنان”، وفق ما وصف.

 

وقال: “لطالما طالبنا بتعليق العمل بقانون مقاطعة إسرائيل، وحذّرنا من خطورة استمرار تطبيق نصوصه في ظل التحوّلات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً أنّ الدولة اللبنانية نفسها تخوض اليوم مفاوضات رسمية بهدف حماية مصالح لبنان وسيادته وأمنه”.

 

وأضاف: “لا يجوز أن تسعى الدولة، عبر مؤسساتها وممثّليها، إلى التفاوض وإيجاد الحلول الدبلوماسية، فيما تبقى نصوص قانونية قائمة يمكن استخدامها لملاحقة من يساهمون في هذه الجهود أو لاستهداف أصحاب المواقف السياسية”.

 

وشدّد مخزومي على أنّ المرحلة الراهنة تستدعي معالجة هذا التناقض التشريعيّ، وتوفير الغطاء القانونيّ الواضح للمساعي الدبلوماسية الرسمية، بعيدًا من أيّ توظيف سياسي للقوانين.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

التضامن

السفيرة

دورًا

وطنيًا

ودبلوماسيًا

مهمًا

LBCI التالي
الحجار: تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في الجنوب وبيروت والضاحية ودعم عودة الأهالي الآمنة إلى قراهم
الرئيس عون: لبنان متمسّك ببقاء اليونيفيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:16

سامي الجميل: إحالة ملف السفيرة ندى حمادة معوّض على المحكمة العسكرية سابقة خطيرة

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-30

مخزومي استقبل السفيرة التشيكية: لبنان يحتاج اليوم ترسيخ الاستقرار وتسريع مسار الإصلاحات

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-06

الخارجية الباكستانية: سلطنة عمان لعبت دورا مهما في حل قضية مضيق هرمز

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-12

جنبلاط: التضامن مع السعودية فوق كل اعتبار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:19

عبود: عودة الرحلات المباشرة بين لبنان وأميركا تدعم السياحة والاستثمار

LBCI
أخبار لبنان
10:05

المهندس رضا جفّال: امنت بلبنان واحد واعتقدت بصفتي مواطنا لبنانينا من الطبيعي ان اشتري ارضا او استثمر اموالي في اي منطقة من وطني

LBCI
أخبار لبنان
09:37

جولة للسفير الفرنسي في مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
09:27

السفير الاميركي زار غرفة طرابلس: لتهيئة البيئة الاستثمارية وتفعيل دور طرابلس كمنصة اقتصادية كبرى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:27

اللجان المشتركة رفضت مشروع القانون الرامي إلى إلغاء 3 قروض مخصّصة لمشاريع

LBCI
أخبار دولية
08:38

مصادر لرويترز: غرق سفينة حاويات قرب مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف

LBCI
آخر الأخبار
09:00

الدفاع المدني السعودي: سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي بالرياض أدى لإصابة مقيم وأضرار مادية محدودة

LBCI
أخبار دولية
09:05

ترامب يعلن الإعداد لعمليات "ضخمة" للتنقيب عن الغاز والنفط في غرينلاند

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:49

الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفاة نفطية في الرياض

LBCI
أخبار لبنان
06:07

الرئيس عون: لبنان متمسّك ببقاء اليونيفيل

LBCI
أخبار دولية
00:19

الرئيس الأميركيّ: تايوان ستشتري 30% من الغاز من خط أنابيب ألاسكا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

غابات لبنان تدفع ثمن ازمة المحروقات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أزمة الكهرباء بين الحلول والتنفيذ… توصيات جديدة من "مشروع وطن"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

من المرفأ إلى البلدية… حلول رقمية من بنك بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

معبر المصنع الجديد: لبنان يقلص المسافة مع سوريا… جغرافيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الصراع السعودي - الحوثي سلك مجريات تصعيدية جديدة... إليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

انفجار قنبلة عنقودية في الجليل يضع إسرائيل أمام تحدٍّ جديد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:38

القاضي أحمد رامي الحاج يحيل الإخبار ضد السفيرة ندى حمادة معوّض إلى القضاء العسكري للاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة

LBCI
حال الطقس
02:29

طقس متقلب وأمطار رعدية محلية في لبنان حتى السبت

LBCI
فنّ
05:20

هيفاء وهبي تحتفل بعمادة ابن شقيقتها... والطفل يخطف الأنظار بوسامته والشبه بينهما! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:08

متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: أموال حزب الله من إيران غير موجودة… وتمويله يأتي من أنشطة إجرامية

LBCI
موضة وجمال
11:07

"الكون يلتقي لبنان"... بيرلا حرب تتألّق بإطلالة ملكية في صورتها الرسمية لملكة جمال الكون! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
12:00

سلام استقبل وفدا من نواب "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة": 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في الجنوب قبل نهاية العام

LBCI
أخبار لبنان
00:36

متحدث باسم الخارجية الاميركية عن الشكوى ضد سفيرة لبنان: صبرنا نفد إزاء محاولات العرقلة

LBCI
اسرار
00:02

أسرار الصحف المحلية ١٤-١٠-٢٠٢٦

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More