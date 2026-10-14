عطية بعد لقائه سلام: النقل المشترك في عكار ينطلق في 24 الجاري ومطار القليعات يستقبل أول رحلة تجارية في 15 الشهر المقبل

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام النائب سجيع عطية، الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا اليوم مع دولة الرئيس عدداً من المواضيع، أولها التوصيات التي تصدر عن اللجان النيابية، حيث تمنّيت أن تكون هناك آلية لمناقشتها، ولا سيما عندما يتداخل عمل عدد من الوزارات في موضوع معيّن، بحيث تُعقد جلسة عمل بحضور دولته أو الوزراء المختصين لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، وقد وافق دولة الرئيس على ذلك.







أما الموضوع الثاني، فهو النقل المشترك، وقد أكّد دولة الرئيس أنه سيعقد قريباً مؤتمراً صحافياً للإعلان عن الخطة المتعلقة به. وأبشّر أهلي في عكار بأن النقل المشترك سينطلق في المنطقة في 24 من الشهر الجاري، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً. وأحيّي الحكومة على هذا الإنجاز الذي طال انتظاره.







وفي ما يتعلق بمطار القليعات، أكّد دولة الرئيس أنه سيُعاد تشغيله قريباً، وأن أول رحلة تجارية ستنطلق منه في 15 من الشهر المقبل، إن شاء الله، وهذه بشرى كبيرة للمنطقة وللبنان.







أما الموضوع الثالث، فهو ملف الكهرباء، حيث يبذل دولة الرئيس ما أمكن من جهود للمساعدة في تأمين التمويل اللازم. وأكّد أن تشغيل معملي الجية والزوق سيتم وفق خطة مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، الذي يعمل على تحسين الأداء وفق خطة محدّدة".