جولة للسفير الفرنسي في مرفأ بيروت

زار السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل مرفأ بيروت، اليوم، حيث التقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام مروان النفّي، في إطار الاطلاع على طبيعة العمل.ورافق النفي السفير الفرنسي في جولة ميدانية شملت محطة الحاويات وموقع أجهزة السكانير، تخلّلها عرض لآليات العمل والإجراءات المعتمدة، إلى جانب شرح للعمليات التشغيلية والجهود التي تبذلها إدارة المرفأ لتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات.وخلال الزيارة، جدد دوريل دعم فرنسا للمسار الذي تعتمده إدارة مرفأ بيروت والجهود المبذولة، في تأكيد على استمرار الاهتمام الفرنسي بدور المرفأ وموقعه الحيوي في حركة التجارة والنقل في المنطقة".