خلف: بوادر لإعادة النظر في القرار 2790 والتمسّك باليونيفيل ضمانة للاستقرار

أكد النائب ملحم خلف وجود بوادر لإعادة النظر في القرار 2790، مشيراً إلى أن التفاوض في هذا الشأن سيبدأ، في ظل موقف ثابت لدى الحكومة ورئاسة الجمهورية، وتمسّك 86 نائباً بالمظلة الأممية، بما يعكس وحدة الموقف الداخلي في التمسّك بالشرعية الدولية.وقال خلف، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI، إنّ "عند صدور القرار 2790 كانت هناك 5 نقاط محتلة، واليوم أصبحت أكثر من 70 بلدة"، لافتاً إلى أن القرار ينص على تسلّم الجيش اللبناني المواقع التي تتمركز فيها قوات "اليونيفيل"، وعددها 33 موقعاً على الخط الأزرق المحتل، معتبراً أن ذلك يستدعي إعادة النظر في القرار.وشدّد خلف على أهمية استمرار وجود القوات الدولية في الجنوب، قائلاً إنّ وجود "اليونيفيل" في جنوب لبنان عامل "استقرار"، وإنّ خروجها هو بالتأكيد عامل "عدم استقرار".وفي سياق آخر، علّق خلف على تصريح النائب إبراهيم الموسوي بشأن شحنة متفجرات حزب الله، داعياً إلى تخفيف قلق الناس وطمأنتهم، ومشدّداً على مسؤولية الجميع في هذا الإطار، ولا سيما من خلال الخطابات وتجنّب زيادة الاحتقان في موضوع دقيق كهذا.وقال: "علينا أن نحمي بعضنا بعضاً، وهذا يتحقق من خلال قيام الدولة"، معرباً عن خشيته من ألّا يمضي الجميع معاً نحو قيام الدولة، ومؤكداً أن حلّ الأمور يجب أن يتم من خلالها، بما يشمل تقديم المساعدات لجميع النازحين وتأمين عودتهم.وفي ما يتعلق بقرار العفو العام، دعا خلف إلى التنبه لبعض المسائل القانونية، ورأى أنه لا يمكن إلغاء عقوبة الإعدام وخفضها إلى المؤبد، لأن ذلك قد يفيد المحكوم مرتين، وهو تفسير يناقض نية المشرّع.وأضاف أنه، في ما يتعلق بجرائم الفساد والتزوير، لا يجوز أن يحلّ أحد مكان المشرّع، أي المجلس النيابي.