رد من المكتب الإعلامي لوزير المالية على رئيس حركة الارض...

رد المكتب الإعلامي لوزير المالية ياسين جابر على رد رئيس حركة الارض طلال الدويهي.



وجاء في الرد:

"يبدو أنّ السيد الدويهي اختار الردّ على اتهام لم نوجّهه إليه، بدلاً من تقديم الدليل الذي طالبناه به. وللتذكير، نحن نفينا ادّعاءه ودعوناه إلى إثباته بالوثائق. لم نتّهمه بالطائفية، ولم ندخل في سائر الاتهامات التي توسّع في استحضارها. فتوسيع مساحة السجال في الإعلام لا يعوّض غياب مستند واحد.

أما مطالبته لنا بالإثبات، فعن أيّ إثبات يتحدّث؟ هو يطلق الادّعاء، ونحن مطالبون بإثبات ما لم يحصل؟ هذه طريقة مريحة حقاً: يتولّى صاحب الاتهام الكلام، ويترك للآخرين مهمّة البحث عن دليل على واقعة ينفون حصولها أصلاً.

فمن يدّعي وقوع أمرٍ عليه أن يقدّم ما يثبته، أمّا تكراره في الإعلام فلا يمنحه صفة الوثيقة.

ولأننا ضنينون بـ "حركة الأرض"، يرأسها ويديرها، أبدينا خشيةً ودعوةً صادقة إلى ألّا تنزلق إلى موجة التحريض الرائجة، وأن تبقى حركتها طبيعية وسليمة، تحفظ للأرض غناها وللمجتمع تنوّعه. وبين التحذير من الانزلاق واتهام صاحبه بأنّه انزلق، فارق واضح لا يحتاج إلى كلّ هذا الالتباس.

ننتظر الوثائق، يا سيد الدويهي. فالأرض تبقى راسخة بالوقائع، مهما حاولت تحريكها بالكلام."