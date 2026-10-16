أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حاصباني: جهود وزير الطاقة مستمرة لوضع الحلول العملية على السكة
أخبار لبنان
2026-10-16 | 10:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حاصباني: جهود وزير الطاقة مستمرة لوضع الحلول العملية على السكة
كتب النائب غسان حاصباني على منصة "أكس": "جهود وزير الطاقة جو الصدي مستمرة لوضع الحلول العملية على السكة الصحية، وما أُعلن اليوم مع دولة قطر هو ثمرة أشهر من العمل والتنسيق والمتابعة بين وزير الطاقة والجهات القطرية المعنية والفرق الفنية من الجانبين، لترجمة رؤية مشتركة إلى خطوات عملية وتنفيذية تهدف إلى بناء وتشغيل بنى تحتية كهربائية حديثة ومستدامة في لبنان على المدى المتوسط، بالتعاون بين الدولتين".
أضاف: "رغم اعتكاف الوزير الصدي عن حضور جلسات مجلس الوزراء لأسباب إجرائية، فإن العمل على الملفات التنفيذية مستمر بعيداً من الأضواء، بهدف الانتقال من الخطط إلى مشاريع ملموسة تُحدث إصلاحاً فعلياً في قطاع الكهرباء".
أخبار لبنان
الطاقة
مستمرة
الحلول
العملية
السكة
التالي
قائد الجيش عرض والسفير الكويتي التطورات في لبنان والمنطقة
الصدي: معالجة الأزمة مسؤولية الحكومة والمطلوب التجاوب مع مساعينا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-08-01
وزير الطاقة التركي: تركيا والعراق يوقعان اتفاقا مدته عام لاستخدام خط أنابيب النفط المؤدي إلى ميناء جيهان والترتيبات تغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل والجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد
آخر الأخبار
2026-08-01
وزير الطاقة التركي: تركيا والعراق يوقعان اتفاقا مدته عام لاستخدام خط أنابيب النفط المؤدي إلى ميناء جيهان والترتيبات تغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل والجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد
0
أخبار لبنان
2026-10-14
عون وعراقجي يؤكدان ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة
أخبار لبنان
2026-10-14
عون وعراقجي يؤكدان ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لوضع حد للنزاعات في المنطقة
0
أخبار لبنان
2026-09-11
الوزير منسى بحث مع حاصباني وخوري في الأوضاع العامة والتطورات السياسية والأمنية
أخبار لبنان
2026-09-11
الوزير منسى بحث مع حاصباني وخوري في الأوضاع العامة والتطورات السياسية والأمنية
0
آخر الأخبار
2026-10-12
وزير الطاقة السعودي: التزامنا تجاه شركائنا الدوليين مستمر
آخر الأخبار
2026-10-12
وزير الطاقة السعودي: التزامنا تجاه شركائنا الدوليين مستمر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:41
حزب الله: لا علاقة لنا بمستودع غاليري سمعان.. والمداهمة لم تراعِ الآلية المتفق عليها
أخبار لبنان
12:41
حزب الله: لا علاقة لنا بمستودع غاليري سمعان.. والمداهمة لم تراعِ الآلية المتفق عليها
0
أخبار لبنان
11:53
رئيس الوزراء القطري يؤكد لقائد الجيش استمرار دعم قطر للجيش اللبناني
أخبار لبنان
11:53
رئيس الوزراء القطري يؤكد لقائد الجيش استمرار دعم قطر للجيش اللبناني
0
أخبار لبنان
11:43
معلومات للـLBCI: لبنان وقطر يعدّان ورقة نوايا لمشروع الكهرباء تمهيدًا لتنفيذه عبر شركة UCC
أخبار لبنان
11:43
معلومات للـLBCI: لبنان وقطر يعدّان ورقة نوايا لمشروع الكهرباء تمهيدًا لتنفيذه عبر شركة UCC
0
أخبار لبنان
11:06
اللبنانية الأولى زارت "واحة الحياة" في الاشرفية: رعاية كبارنا ليست احسانا بل واجب وفاء تجاههم
أخبار لبنان
11:06
اللبنانية الأولى زارت "واحة الحياة" في الاشرفية: رعاية كبارنا ليست احسانا بل واجب وفاء تجاههم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-04-03
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: خطة تدمير القرى في جنوب لبنان جزء من مساعي توسيع المنطقة العازلة وهدف تدمير القرى اللبنانية التأكد من عدم العودة للعيش في قرى حدودية
خبر عاجل
2026-04-03
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: خطة تدمير القرى في جنوب لبنان جزء من مساعي توسيع المنطقة العازلة وهدف تدمير القرى اللبنانية التأكد من عدم العودة للعيش في قرى حدودية
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-10
هذا كل ما عليكم معرفته عن تبديل جوازات سفركم القديمة الى بيومترية
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-10
هذا كل ما عليكم معرفته عن تبديل جوازات سفركم القديمة الى بيومترية
0
أخبار لبنان
2026-10-12
تجمع الشركات اللبنانية: ندعم مواقف شقير... والمؤشرات تنذر بانهيار إقتصادي وعلى الدولة التحرّك فوراً
أخبار لبنان
2026-10-12
تجمع الشركات اللبنانية: ندعم مواقف شقير... والمؤشرات تنذر بانهيار إقتصادي وعلى الدولة التحرّك فوراً
0
أخبار دولية
16:10
مؤسسة بسام فريحة للفنون تقدّم من أرض مشتركة… ثلاثة معارض لبنانية تروي حكاية الذاكرة والفن في قلب ابو ظبي
أخبار دولية
16:10
مؤسسة بسام فريحة للفنون تقدّم من أرض مشتركة… ثلاثة معارض لبنانية تروي حكاية الذاكرة والفن في قلب ابو ظبي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:42
السفير الأميركي للـLBCI: الوقت حان لإلغاء قانون تجريم التواصل مع إسرائيل
أخبار لبنان
08:42
السفير الأميركي للـLBCI: الوقت حان لإلغاء قانون تجريم التواصل مع إسرائيل
0
أخبار لبنان
08:26
رئيس مجلس الوزراء القطري في لبنان وسلسلة لقاءات جمعته بالمسؤولين
أخبار لبنان
08:26
رئيس مجلس الوزراء القطري في لبنان وسلسلة لقاءات جمعته بالمسؤولين
0
أخبار لبنان
07:17
أوجيرو عرضت العراقيل التي يواجهها قطاع الاتصالات
أخبار لبنان
07:17
أوجيرو عرضت العراقيل التي يواجهها قطاع الاتصالات
0
أخبار لبنان
07:13
وقفة احتجاجية أمام السراي للجنة أهالي السجناء في لبنان
أخبار لبنان
07:13
وقفة احتجاجية أمام السراي للجنة أهالي السجناء في لبنان
0
أخبار لبنان
07:10
رئيس جمعية نورج: لضرورة مواصلة العمل الإنمائيّ رغم التحديات
أخبار لبنان
07:10
رئيس جمعية نورج: لضرورة مواصلة العمل الإنمائيّ رغم التحديات
0
أخبار لبنان
05:12
رئيس الوزراء القطريّ: قطاع الطاقة في مركز الاهتمامات وندعم انسحابًا اسرائيليًّا من الأراضي المحتلة
أخبار لبنان
05:12
رئيس الوزراء القطريّ: قطاع الطاقة في مركز الاهتمامات وندعم انسحابًا اسرائيليًّا من الأراضي المحتلة
0
أخبار لبنان
04:25
اختتام تأهيل قلعة المسيلحة وتأكيد أميركيّ لبنانيّ على الاستثمار في مواقع أخرى
أخبار لبنان
04:25
اختتام تأهيل قلعة المسيلحة وتأكيد أميركيّ لبنانيّ على الاستثمار في مواقع أخرى
0
أخبار دولية
02:43
مديرة صندوق النقد: مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تفوق الفرص المتاحة في غياب الضوابط
أخبار دولية
02:43
مديرة صندوق النقد: مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تفوق الفرص المتاحة في غياب الضوابط
0
أخبار دولية
00:07
ترامب عن الهجمات الأوكرانية المتجددة على مصافي النفط الروسية: إنّها مخزية
أخبار دولية
00:07
ترامب عن الهجمات الأوكرانية المتجددة على مصافي النفط الروسية: إنّها مخزية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:38
مسلحون يحاصرون دورية أمنية في الجناح خلال ضبط أدوية فاسدة والمؤازرة لم تصل بعد
أمن وقضاء
10:38
مسلحون يحاصرون دورية أمنية في الجناح خلال ضبط أدوية فاسدة والمؤازرة لم تصل بعد
2
آخر الأخبار
02:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
آخر الأخبار
02:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
3
أخبار لبنان
10:37
عائلة ماتياس حبيب تقاضي "OpenAI" بتهمة التسبب بوفاته وتحمّل "ChatGPT" مسؤولية عدم التدخل رغم علمه بأنه قاصر
أخبار لبنان
10:37
عائلة ماتياس حبيب تقاضي "OpenAI" بتهمة التسبب بوفاته وتحمّل "ChatGPT" مسؤولية عدم التدخل رغم علمه بأنه قاصر
4
أمن وقضاء
04:26
اشتباك مع الجيش يسفر عن مقتل أحد المطلوبين... وتوقيف 16 مطلوبًا نتيجة تدابير أمنية واسعة
أمن وقضاء
04:26
اشتباك مع الجيش يسفر عن مقتل أحد المطلوبين... وتوقيف 16 مطلوبًا نتيجة تدابير أمنية واسعة
5
أمن وقضاء
06:06
توقيف منتحل صفة "جابي كهرباء" بجرائم النصب والاحتيال... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
أمن وقضاء
06:06
توقيف منتحل صفة "جابي كهرباء" بجرائم النصب والاحتيال... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
6
منوعات
04:02
العفو العام ينهي ملاحقة "دكتور فود" في قضية مخدرات... وهكذا استقبلته والدته (فيديو)
منوعات
04:02
العفو العام ينهي ملاحقة "دكتور فود" في قضية مخدرات... وهكذا استقبلته والدته (فيديو)
7
خبر عاجل
04:12
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن تعديل مواعيد الرحلات إلى الدمام وجدة
خبر عاجل
04:12
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن تعديل مواعيد الرحلات إلى الدمام وجدة
8
أخبار لبنان
13:00
عون يطلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والالتزام باتفاق الإطار... وهذا ما اكده له
أخبار لبنان
13:00
عون يطلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والالتزام باتفاق الإطار... وهذا ما اكده له
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More