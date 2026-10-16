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حاصباني: جهود وزير الطاقة مستمرة لوضع الحلول العملية على السكة

أخبار لبنان
2026-10-16 | 10:54
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حاصباني: جهود وزير الطاقة مستمرة لوضع الحلول العملية على السكة
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حاصباني: جهود وزير الطاقة مستمرة لوضع الحلول العملية على السكة

كتب النائب غسان حاصباني على منصة "أكس": "جهود وزير الطاقة جو الصدي مستمرة لوضع الحلول العملية على السكة الصحية، وما أُعلن اليوم مع دولة قطر هو ثمرة أشهر من العمل والتنسيق والمتابعة بين وزير الطاقة والجهات القطرية المعنية والفرق الفنية من الجانبين، لترجمة رؤية مشتركة إلى خطوات عملية وتنفيذية تهدف إلى بناء وتشغيل بنى تحتية كهربائية حديثة ومستدامة في لبنان على المدى المتوسط، بالتعاون بين الدولتين".

أضاف: "رغم اعتكاف الوزير الصدي عن حضور جلسات مجلس الوزراء لأسباب إجرائية، فإن العمل على الملفات التنفيذية مستمر بعيداً من الأضواء، بهدف الانتقال من الخطط إلى مشاريع ملموسة تُحدث إصلاحاً فعلياً في قطاع الكهرباء".
 

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