معلومات للـLBCI: لبنان وقطر يعدّان ورقة نوايا لمشروع الكهرباء تمهيدًا لتنفيذه عبر شركة UCC

أفادت معلومات للـLBCI بأن لبنان وقطر سيعدّان ورقة نوايا تتعلق بمشروع الكهرباء، على أن تتضمن تفاصيل المشروع، تمهيدًا لموافقة مجلس الوزراء عليها لاحقًا من خلال اتفاق بين الدولتين.

وأشارت المعلومات إلى أن شركة UCC القطرية ستتولى تنفيذ المشروع بعد استكمال الإجراءات اللازمة، على أن تؤمّن خلال الأشهر الستة الأولى 300 ميغاوات من الكهرباء عبر سوريا، لترتفع التغذية بعد ذلك، وفي غضون سنتين، إلى 2000 ميغاوات من خلال المشاريع التي ستنفذ في لبنان، وصولًا إلى 3000 ميغاوات خلال ثلاث سنوات.

وكشفت المعلومات أن المشروع ينص على أن تزوّد شركة UCC لبنان بالغاز عبر سوريا، ومن خلال وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة (FSRU) في الشمال. وفي هذا الإطار، أجرت الشركة تجارب على خط الغاز الذي يصل سوريا بمعمل دير عمار، بعدما تم إصلاحه، وتبيّن أنه جاهز للعمل، علمًا أن UCC كانت قد قدّمت هبة بقيمة 1.5 مليون دولار لإصلاح هذا الخط.

وأشارت المعلومات أيضًا إلى أن قطر أبلغت الجانب اللبناني أن المضي في مشروع الكهرباء سيمهّد الطريق أمام انضمام لبنان إلى مشروع أنبوب النفط الجديد، الذي ينطلق من جنوب العراق باتجاه بانياس في سوريا، على أن يمتد لاحقًا إلى لبنان.

ولفتت المعلومات إلى أن هذا المشروع نوقش مع اللواء حسن شقير، خلال اللقاء مع رئيس الوزراء القطري، وكذلك مع رئيس الحكومة ووزير الطاقة.

وعُلم أن رئيس مجلس إدارة شركة UCC، معتز الخياط، كان قد التقى في بيروت رئيس الحكومة نواف سلام، قبل مغادرة الأخير إلى نيويورك.