رويترز: مساعي ترامب لاستئناف الطيران المباشر بين أميركا ولبنان تواجه عقبات

كشف تقرير صادر عن وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة واطلعت رويترز على ملخص له أن المطار الرئيسي في لبنان يفتقر إلى شهادة اعتماد سارية، وهو ما يشكل انتكاسة لمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى إعادة تسيير رحلات جوية مباشرة بين الولايات المتحدة وبيروت.

وكان ترامب أعلن عن هذه الخطوة في يوليو تموز، ووقع الشهر الماضي أمرا يسمح للحكومة الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة من الولايات المتحدة إلى لبنان، منهيا بذلك تعليقا استمر أربعة عقود.

وفرض التعليق في أعقاب خطف طائرة تابعة لشركة (تي.دبليو.إيه) في الرحلة رقم 847، وإجبارها على الهبوط في بيروت عام 1985.