ناصر الدين: نحن في صدد اتخاذ قرار تحديث وإعادة دراسة كل الأدوية البيوسيميلر

ذكر المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أنه يهمّ وزارة الصحة العامة إيضاح أنّ "ما قامت به النيابة العامة التمييزية جاء بناءً على إحالة وكتاب صادرين عن وزير الصحة العامة، استنادًا إلى تحقيق داخلي أجرته الوزارة، تبيّن بنتيجته أنّ الأدوية التي قامت القوى الأمنية بحجزها، بناءً على إشارة النائب العام التمييزي، كان صدر قرار وزاري بشطبها، لعدم استيفائها الشروط اللازمة لاستخدامها وتداولها في السوق اللبنانية".

وأوضح البيان أنه "يهمّ وزير الصحة العامة إعلام الرأي العام بأنّه في صدد اتخاذ قرار تحديث وإعادة دراسة كل الأدوية البيوسيميلر (Biosimilar) الموجودة في السوق اللبنانية، ودراسة ملفاتها والتثبّت من مدى استيفائها الشروط والمعايير الواجب توافرها، وفقًا لقواعد منظمة الصحة العالمية المحدثة، حرصًا على سلامة المرضى وضمانًا لحقّهم في الحصول على أدوية آمنة وفعّالة".

وأكّدت الوزارة أن المقاربة التي تتبعها هي مقاربة علمية قانونية بعيدة كل البعد عن السياسة كما وأكدت "حرصها على هذا النهج، لذلك نتمنى على وسائل الإعلام التنبه لأي ادعاءات غير علمية من أي جهة كانت، والتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية بما يخدم المصلحة العامة وصحة المواطنين".