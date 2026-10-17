مفرزة بيروت القضائية توقف سارق مفروشات البربير

في تاريخ 16-9-2026 أحيل إلى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، محضر تحقيق من فصيلة الروشة، مبني على ادعاء مواطن ضدّ مجهول، بجرم سرقة مفروشات وسجّاد وبطاريّات نظام طاقة شمسيّة وساعة يد، من داخل منزله الكائن في محلّة الروشة.

وقُدِّرَت قيمة المسروقات بأربعمئة ألف دولار أميركيّ (400,000$).

على الفور، باشرت المفرزة المذكورة التّحقيقات والتحرّيات اللّازمة، وتمكّنت من معرفة مكان بيع عددٍ من السجّادات في أحد متاجر العاصمة، يملكه المدعو:

(م. ك. مواليد ١٩٧٠ لبنانيّ).

وبالتالي تحديد هويّة بائع السجّادات الذي تبيّن أنّه يعمل حارس أمن أمام المبنى الذي يقطن فيه المدّعي، ويدعى:

م. غ. (مواليد عام 1990، لبنانيّ).

بالتحقيق مع الأخير، أفاد أنّه قد باع السّجادات بتكليف من المدعو:

• م. ح. (مواليد عام 1995، لبناني) الذي كان يعمل سائقًا لدى المدّعي، قبل أن يترك عمله ويتوارى عن الأنظار.

وأوقفته المفرزة المذكورة في تاريخ 18-10-2026 في محلّة البربير، مختبئًا داخل أحد المنازل، وضبطت في حوزته بطاقة ممغنطة عائدة لباب مدخل البناء حيث يقيم المدعي.

واعترف بجرم السّرقة من عدّة منازل عائدة للمدّعي وأنّه قد أقدم على بيع المسروقات لعدّة متاجر في العاصمة بيروت لقاء مبلغ 15,000$

تمّ الاستماع إلى العديد من الأشخاص الذين تداولوا في ما بينهم المسروقات حيث تمّ إعادة الجزء الأكبر من المسروقات من سجّاد و"بطاريات ليثيوم" وتحف ومولّد كهربائيّ.

وأعيدت المسروقات المضبوطة إلى الجهة المدّعية، وأوقف الثلاثة المذكورين أعلاه، وأودعوا القضاء المختصّ، عملًا بإشارته.