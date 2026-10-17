بارو في لبنان اليوم... وهذه الملفات المطروحة على طاولة البحث

يصل اليوم إلى لبنان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزيرة الجيوش الفرنسية، حيث من المقرر أن يلتقيا عددًا من المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل مساء اليوم.وعدة ملفات مطروحة على طاولة البحث منها بحث آليات الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل)، إضافة إلى دعم تنفيذ الاتفاق الإطار المُبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية اميركا.وخلال الزيارة، يعتزم وزير الخارجية الفرنسي تأكيد دعم باريس لـ"إقرار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للغاية" التي "بدأ العمل بها ويجب أن تُستكمل".