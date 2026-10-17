بيان توضيحي لشركة "فانتزي وورلد": أحد التلاميذ قفز من لعبة الدودة وعلى مرأى من الجميع

أوضحت شركة "فانتزي وورلد" في بيان على خلفية حادث سقوط أحد الأطفال، أنّ "كل الأخبار المتداولة عن سقوط لعبة، وبالتالي سقوط عدد من الجرحى والقتلى هي أخبار مفبركة، وليس لها أي أساس من الدقة، والغرض منها تشويه سمعة الشركة المعروف عنها بالأمن والأمان على مدار سنوات طويلة".



وقالت: "الخبر الصحيح هو أن أحد تلاميذ مدرسة، وبكل أسف، ضمن مجموعة كبيرة كانوا من زوارنا اليوم صباحاً، قد قفز من لعبة الدودة نتيجة تصرف متهور وعلى مرأى من الجميع، وبناء على إفادات أولاد كانوا على اللعبة نفسها، ولم يصبهم أو يصب اللعبة أي خلل".



وأكّدت أن "الألعاب كلها تعمل بالشكل الطبيعي، ونستقبل زوارنا الكرام على مدار الساعة، والحدث فردي حدث مع شخص واحد فقط".