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مستشفى الرسول الأعظم: نتابع حادثة مدينة الملاهي والأولوية للتعامل مع الحالة وفق الأصول الطبية والإنسانية
أخبار لبنان
2026-10-17 | 12:16
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مستشفى الرسول الأعظم: نتابع حادثة مدينة الملاهي والأولوية للتعامل مع الحالة وفق الأصول الطبية والإنسانية
أعلن مستشفى الرسول الأعظم في بيان، أنه "يتابع باهتمام ومسؤولية الحادث الأليم الذي وقع اليوم في مدينة الملاهي"، مؤكدا أن "الأولوية المطلقة هي للتعامل مع الحالة وفق الأصول الطبية والإنسانية، مع الحرص الكامل على احترام خصوصية الطفل وعائلته ومشاعرهم".
وإذ عبّر المستشفى عن بالغ أسفه لهذه الحادثة، أكد التزامه بالسرية الطبية، تاركا للجهات المختصة تحديد ظروف الحادث وملابساته.
أخبار لبنان
مستشفى
الرسول الأعظم
حادثة
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