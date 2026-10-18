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رجي يلتقي نظيره العراقي في بغداد ويبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أخبار لبنان
2026-10-18 | 07:28
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رجي يلتقي نظيره العراقي في بغداد ويبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
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رجي يلتقي نظيره العراقي في بغداد ويبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على هامش مشاركته في الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، نظيره العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، وبحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأعرب الوزير حسين عن تقديره لمشاركة لبنان في الاجتماع، مؤكدًا "متانة العلاقات الأخوية وحرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات". 

من جهته، شكر الوزير رجي لنظيره دعمه الدائم الذي يقدّمه العراق للبنان، وهنّأه باكتمال تشكيل الحكومة الجديدة، منوّهًا ب"خطوات الإصلاح ومكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة".

وأكّد الوزيران "أهمية تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وتفعيل آليات عملهما، بما يرسّخ الاستقرار والتعاون والتنمية في المنطقة".

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