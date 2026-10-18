بري: الجهد الوطني والدولي يجب أن يتوحد ويتكامل من أجل وقف العدوان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسّك لبنان الرسمي والشعبي ببقاء قوات "اليونيفيل"، محذّراً من "فراغ قد ينجم عن انتهاء ولاية القوة الأممية قبل استكمال تطبيق القرار 1701".



واستقبل بري في عين التينة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة القوات المسلحة وقدامى المحاربين أليس روفو والوفد المرافق، بحضور السفير الفرنسي باتريك دوريل ومستشار رئيس المجلس الدكتور محمود بري، وتناول اللقاء التطورات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية – الفرنسية.



وتطلّع بري إلى دور فرنسي وأوروبي ودولي وإقليمي لتجنّب هذا الفراغ، مؤكداً أن لبنان التزم القرار 1701 "فيما تواصل إسرائيل خرقه وانتهاك كل بنوده وحربها على لبنان واحتلالها مساحات شاسعة من جنوبه".



وشدّد على وجوب توحّد الجهد الوطني والدولي لوقف العدوان وإلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية "وفي مقدّمها 1701، وليس الإطاحة به".



وشكر بري لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون دعمهما الدائم للبنان، منوّهاً بتضحيات الوحدة الفرنسية وسائر جنود الدول المشاركة في القوة الدولية على مدى أكثر من 48 عاماً، ومعتبراً أن دورها يتخطى الأمني والعسكري إلى الإنساني والثقافي والاقتصادي والاجتماعي. وتخلّل اللقاء مأدبة غداء تكريمية.