البزري إثر لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية: عروبة لبنان ركيزة أساسية لأمنه واستقراره

التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي، وشارك في لقاء سياسي ضم النائبين فؤاد مخزومي وفيصل كرامي ووفد من الأمانة العامة للجامعة، جرى خلاله البحث في الأوضاع على الساحتين اللبنانية والعربية.



وأكد البزري عقب اللقاء، أن "الاجتماع يشكّل تأكيداً على عروبة لبنان وانتمائه العربي ودوره في محيطه"، مشدداً على أن "لبنان يقوى بأشقائه العرب، وأن أمن أي دولة عربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن اللبناني والأمن القومي العربي".



وأضاف البزري: "الرهان يبقى على دور عربي بنّاء في لبنان، وعلى دور لبناني فاعل وبنّاء في محيطه العربي وبين أشقائه بما يعزّز التعاون والتضامن العربيين ويخدم المصالح المشتركة".