الحجار أطلع الرئيس عون على التدابير الأمنية لتعزيز الاستقرار في بيروت والمناطق وتأكيد حضور الدولة ودعم البلديات في الجنوب

عرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوضع الأمني في البلاد، وأطلعه على الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، باعتبار أن أمن المواطنين وسلامتهم أولوية لا تهاون فيها.



‏وفي هذا السياق، تم عرض التدابير التي تتخذها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لتعزيز الانتشار الأمني والدوريات في مختلف المناطق، لا سيما في العاصمة بيروت. كما تم التشديد على اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة من قبل الأجهزة الأمنية المعنية لمنع حصول أيّة تهديدات للأمن الداخلي، وفقاً لما تقرر في مجلس الأمن الداخلي المركزي في جلسته الأخيرة الأسبوع الفائت.



‏كما تم تأكيد أهمية تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الأمنية والإدارية في الجنوب، ودعم البلديات وتمكينها من القيام بدورها في تحسين الخدمات العامة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم وتمسّكهم بأرضهم.