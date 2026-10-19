مصرف لبنان ينفي تمويل خطة لضخ ملياري دولار في الاستهلاك والإنتاج: لم نُستشر بشأنها ولم نوافق عليها

نفى مصرف لبنان في بيان" نفياً قاطعاً ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "لبنان يدرس خطة لضخ ملياري دولار في الاستهلاك والإنتاج"، لجهة تمويل هذه الخطة من قبل المصرف"، واكد أن" لا علم له بأي خطة من هذا القبيل، ولم تُعرض عليه من أي جهة، ولم يُستشر بشأنها، ولم يوافق أو يلتزم بتمويلها بأي شكل من الأشكال".



واكد إن" أي معلومات عن مشاركة مصرف لبنان في تمويل هذه الخطة عارية تماماً من الصحة".

