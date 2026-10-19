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سلام وجان أرنو يبحثان ترتيبات مرحلة ما بعد اليونيفيل وتحييد لبنان عن التصعيد

أخبار لبنان
2026-10-19 | 12:03
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سلام وجان أرنو يبحثان ترتيبات مرحلة ما بعد اليونيفيل وتحييد لبنان عن التصعيد
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سلام وجان أرنو يبحثان ترتيبات مرحلة ما بعد اليونيفيل وتحييد لبنان عن التصعيد

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير، اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جان أرنو.

وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات في المنطقة والأوضاع في جنوب لبنان، كما تناول البحث الترتيبات الدولية لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل".

وأكد الجانبان أهمية تحييد لبنان عن أي تصعيد أو تطورات قد تشهدها المنطقة.
 
 

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