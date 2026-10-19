أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام خلال استقباله امين عام الجامعة العربية: لدعم عربي للانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار

أخبار لبنان
2026-10-19 | 08:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام خلال استقباله امين عام الجامعة العربية: لدعم عربي للانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
سلام خلال استقباله امين عام الجامعة العربية: لدعم عربي للانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي والوفد المرافق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه.



وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة، حيث أكد الرئيس سلام "أهمية مواصلة الدعم العربي للبنان، ولا سيما لجهود الدولة اللبنانية الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيها، وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها".



كما شدد على "أهمية مساندة الدول العربية للبنان في مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار، بما يساهم في تثبيت الأهالي في أرضهم وتعزيز حضور مؤسسات الدولة".



وأكد الرئيس سلام أيضاً "أهمية تشجيع الاستثمارات العربية في لبنان، ولا سيما في مشاريع البنى التحتية والربط الإقليمي، بما يساهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز اندماج لبنان في محيطه العربي".



بعد اللقاء قال فهمي: "اليوم التقيت رئيس الحكومة، بعد اللقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. وهي لقاءات على مستوى عالٍ ورفيع، أُتيحت لي خلالها الفرصة للاستماع إلى القيادات اللبنانية والاطلاع على تقييمها للوضع السياسي الصعب في المنطقة عموماً، فضلاً عن الظروف التي يمر بها لبنان تحديداً.



من ناحيتي، نقلت إليهم دعم جامعة الدول العربية ودعمي الشخصي للبنان، والأولوية التي يحظى بها في قضايا الجامعة العربية، والتي انعكست في قرار قوي صدر عن المجلس الوزاري الأخير للجامعة، وشمل دعم لبنان دولةً ومؤسساتٍ ومواقف، ودعم الوفاق اللبناني – اللبناني، ودعم الدولة الوطنية اللبنانية، والتأكيد على السعي إلى مساندة الجهود اللبنانية لحل القضايا، وكذلك توفير احتياجات المواطنين اللبنانيين.



وقد شكّل هذا القرار أساساً لتحركي الحالي، إذ قصدت أن تكون زيارتي لبنان من أوائل زياراتي خارج المنطقة بعد صدور القرار، للاستفادة من مفاعيله والبناء عليها.



استمعت أيضاً، وعقدت عدداً من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب اللبناني، وسأواصل ذلك اليوم قبل القيام بزيارة إلى خارج بيروت، على أن أعود بعدها إلى القاهرة، إلى الأمانة العامة، حاملاً تقييماً كاملاً وفهماً دقيقاً للأولويات اللبنانية، وأسعى، إن شاء الله، إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وضمان التنفيذ السليم لقرار مجلس الجامعة، بما يستجيب لاحتياجات الدولة اللبنانية التي تحظى بأهمية خاصة بالنسبة إلينا".



وكان فهمي قد وصل إلى السرايا  الحكومية عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، حيث كان في استقباله في الباحة الخارجية الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه.

أخبار لبنان

استقباله

الجامعة

العربية:

للانسحاب

الإسرائيلي

وإعادة

الإعمار

LBCI التالي
الرئيس بري تابع مع زواره الاوضاع في لبنان والمنطقة وهنأ البابا لاوون بنجاح العملية الجراحية
تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-23

سلام بحث مع الأمين العام للجامعة العربية أهمية حشد الدعم العربي للبنان في مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
07:24

مخزومي: بحثنا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية في سبل تعزيز الدعم العربي للبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-08

مجلس جامعة الدول العربية تبنى قرارات الحكومة اللبنانية وطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل

LBCI
أخبار لبنان
04:25

الأمين العام لجامعة الدول العربية من بعبدا: نؤكد دعم الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها وسأزور الجنوب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:25

عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
08:19

الرئيس بري تابع مع زواره الاوضاع في لبنان والمنطقة وهنأ البابا لاوون بنجاح العملية الجراحية

LBCI
آخر الأخبار
08:04

تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام

LBCI
أخبار لبنان
08:03

سلام وجان أرنو يبحثان ترتيبات مرحلة ما بعد اليونيفيل وتحييد لبنان عن التصعيد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-02-12

ترامب: تدفق النفط من فنزويلا بدأ وستسهم مبالغ طائلة من عائداته في مساعدة الشعب الفنزويلي بشكل كبير

LBCI
آخر الأخبار
06:22

معلومات الـLBCI: فريق الهندسة التابع للواء الحادي عشر في الجيش اللبناني لا يزال موجوداً في المكان ويواصل الكشف على الحفرة التي عُثر عليها في حرش بين الفنار والزعيترية

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-31

بري: تفجيرات الاحتلال الإسرائيلي مدانة ولا يجب السكوت عنها

LBCI
خبر عاجل
2026-01-12

السفير الفرنسيّ لدى بيروت هيرفي ماغرو للـLBCI: فرنسا ستشارك في الشق الدبلوماسيّ للميكانيزم على أن تتبلور المهام وطريقة العمل داخل اللجنة وعليه ستُحدّد الشخصية التي ستثمل باريس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:04

تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

وزارة الشؤون اللبنانية في سوريا... والهدف تبادل الخبرات

LBCI
أمن وقضاء
07:51

حفرة بين منطقتَي الفنار والجديدة... إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
04:40

عون خلال لقائه فهمي: لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي لأنه أقل كلفة بكثير من الحرب المدمّرة

LBCI
أخبار لبنان
03:47

الموسوي للسلطة: للتمسك بالوطنية وبمصالح الداخل

LBCI
أخبار دولية
13:48

من باريس إلى عواصم أوروبا… ماذا كشفت احتجاجات 17 تشرين عن مستقبل القارّة؟

LBCI
أخبار دولية
13:27

لافروف من المنامة: موسكو تدعم جهود الوسطاء لمنع التصعيد وتؤكد شراكتها مع دول الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حنين السيد من داريا: عودة السوريين من لبنان وتحديات إعادة الإعمار والرعاية الاجتماعية

LBCI
أخبار دولية
13:24

مصر والخليج يدعمان السعودية والمواجهة مع الحوثيين تتصاعد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:39

معلومات الـLBCI: نفق داخل حرش يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية والاجهزة المختصة تتحرك

LBCI
خبر عاجل
07:26

وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري

LBCI
خبر عاجل
03:59

معلومات الـLBCI: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتوجّهون إلى الحرش الواقع بين الفنار والزعيترية للكشف على الموقع الذي لم تتحدّد طبيعته بعد وما إذا كان نفقاً أو مجرّد حفرة عميقة ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بطبيعة استخدامه

LBCI
حال الطقس
02:30

استقرار نسبيّ قُبيل تساقط امطار

LBCI
اسرار
00:43

أسرار الصحف المحلية 19-10-2026

LBCI
أخبار لبنان
02:28

مصادر رسمية للـ lbci: انعقاد مناقشات تقنية بين الجانبين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في مقر قيادة المنطقة الوسطى للجيش الأميركي

LBCI
أخبار لبنان
12:16

سلام أثنى على تعزيز انتشار القوات المسلحة في بيروت الكبرى: الاستقرار ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

LBCI
أخبار دولية
09:02

في أول ظهور منذ جراحة السرطان... البابا يتعهد بالعودة تدريجيا إلى مهامه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More