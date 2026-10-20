مرقص بعد لقائه الرئيس عون: أكّدنا أهمية حماية الحريات الإعلامية وتحديث التشريعات

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وزير الإعلام بول مرقص، الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا في الخطة الجديدة التي سيطلقها تلفزيون لبنان، بما تتضمّنه من برامج وتحديثات في الشكل والمضمون، إلى جانب ورشة تطوير الإعلام العام".



وأضاف: "أكّدنا أهمية حماية الحريات الإعلامية وتحديث التشريعات، ومسؤولية وسائل الإعلام في التحقّق من المعلومات والتصدّي للأخبار المضلّلة والزائفة التي قد تهدّد الاستقرار والأمان الاجتماعي".