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وزير الدفاع يثمّن دعم صربيا للجيش اللبناني
أخبار لبنان
2026-10-20 | 08:48
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وزير الدفاع يثمّن دعم صربيا للجيش اللبناني
أبرق وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى إلى نظيره الصربي براتيسلاف غاشيتش، شاكرًا ومثمّنًا الدعم القيّم الذي قدّمته جمهورية صربيا مؤخرًا إلى الجيش اللبناني، ومشيدًا بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، وبالتعاون والتضامن القائم بينهما، ولا سيما في المجالين الدفاعي والعسكري.
كما نوّه اللواء منسى بـ"تفاني العناصر العسكرية الصربية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) واحترافيتها في أداء مهامها"، مشيدًا بـ"مساهمتها في تعزيز السلام والاستقرار في جنوب لبنان".
وأكد أن "هذه الجهود تعكس التزام صربيا بعمليات حفظ السلام الدولية وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين".
أخبار لبنان
ميشال منسى
صربيا
الجيش اللبناني
اليونيفيل
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