أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الدولية يطلق خطة 2026-2027 لتعزيز حضور لبنان الاقتصادي في الخارج

أخبار لبنان
2026-10-20 | 12:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الدولية يطلق خطة 2026-2027 لتعزيز حضور لبنان الاقتصادي في الخارج
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الدولية يطلق خطة 2026-2027 لتعزيز حضور لبنان الاقتصادي في الخارج

عقد اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الدولية اجتماعاً برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير، ورئيس الاتحاد رفلة دبانة، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خُصّص لإطلاق نشاط الاتحاد ومناقشة برنامج عمله لعامي 2026 و2027.

 

وشدّد شقير على أهمية الاتحاد في إرساء تعاون بنّاء مع مجالس الأعمال، ووضع خطط وبرامج عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان والدول الشقيقة والصديقة.

 

كما شدد على أهمية إنشاء شبكة علاقات بين رجال وسيدات الأعمال المنتسبين إلى هذه المجالس، بما يمكّنهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الدول، كاشفاً عن إنشاء منصة تابعة للاتحاد تجمع أعضاء المجالس، وتعرض الفرص والمشاريع المتاحة للاستثمار، بما يسهّل الوصول إلى المعلومات ويعزز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين والأجانب.

 

وإذ أعلن شقير أن عدد مجالس الأعمال يبلغ 30 مجلساً، كشف عن التحضير لإطلاق مجالس أخرى، في إطار الجهود التي تبذلها الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الخارج.

 

وطلب شقير من المجالس تعديل تسميتها من "مجالس رجال الأعمال" إلى "مجالس الأعمال"، انطلاقاً من القناعة بأن لسيدات الأعمال اللبنانيات دوراً كبيراً في عالم الأعمال، في لبنان والخارج.

 

ثم أوضح دبانة دور اتحاد المجالس اللبنانية، الذي انطلق من غرفة بيروت وجبل لبنان عام 2011، موضحاً أن مهامه تمحورت منذ تأسيسه حول تفعيل عمل المجالس.

 

وأشار إلى أن الوزير شقير عمل عام 2019 على تنشيط عمل هذه المجالس، إلا أن الانهيار الاقتصادي، وما تلاه من أزمات متلاحقة، حال دون تحقيق الأهداف المرجوة.

 

ولفت دبانة إلى أنه جرى مؤخراً إطلاق اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الدولية بهدف تحديد آلية عمل للمجالس وتنشيط دورها، مشيراً إلى أن بعض المجالس بدأت تستعيد نشاطها، ومنها المجالس الإماراتية والسعودية والسورية والتركية.

 

كما أشار إلى عدد من الملفات التي يمكن للمجالس العمل عليها، وفي مقدمتها تسهيل الحصول على التأشيرات أو إلغاؤها، ولا سيما بالنسبة إلى رجال الأعمال.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مجالس

الأعمال

اللبنانية

الدولية

2026-2027

لتعزيز

لبنان

الاقتصادي

الخارج

LBCI التالي
قيادة الجيش تردّ على الادعاءات الإسرائيلية الباطلة في شأن عملها في الجنوب
رئيس الجمهورية قيم والرئيس سلام نتائج الزيارات القطرية والفرنسية للبنان وتضامن الأمين العام لجامعة الدول العربية مع لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-21

اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية يشيد بالعودة القوية للصادرات اللبنانية الى السعودية

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-31

وزيرة التربية أطلقت خطة استمرارية التعلّم للعام الدراسيّ 2026–2027

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-02

مجلس رجال الأعمال اللبناني – اليوناني يبحث سبل تعزيز التعاون الإقتصادي والاستثماري الثنائي

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-14

مجلس الأعمال اللبناني الكويتي يرسم خريطة طريق لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:58

وزيرة التربية لـ جدل: رسالتي الأولى إنقاذ المدرسة الرسمية... والقرار بتغيير قانون الجامعة اللبنانية خاطىء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

ماراتون بيروت… ركضة بتنعش الاقتصاد وبتزرع الخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

أكاديمية بشير الجميّل تفتح التسجيل لدورتها الـ13… فكر وقضية ورؤية للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

التيار الوطنيّ الحر عرض إخبارات وشكاوى بشبهات فساد في قطاع الطاقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-05-14

معلومات الـLBCI: انتهاء الجلسة الاولى من المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية في واشنطن

LBCI
أخبار دولية
2026-10-14

المديرة العامة لصندوق النقد الدوليّ: قد تكون للهجمات على السعودية تبعات سلبية في كل مكان

LBCI
أمن وقضاء
13:49

زورقان يغرقان في اليونان والفاجعة تصل إلى لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-17

مكتب نتنياهو: لم يتم التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إعلان الإدارة الفلسطينية الانتقالية لغزة وهو ما يتعارض مع السياسة الإسرائيلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

ماراتون بيروت… ركضة بتنعش الاقتصاد وبتزرع الخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

أكاديمية بشير الجميّل تفتح التسجيل لدورتها الـ13… فكر وقضية ورؤية للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

التيار الوطنيّ الحر عرض إخبارات وشكاوى بشبهات فساد في قطاع الطاقة

LBCI
أمن وقضاء
13:57

مجلس دستوري يُقرر... وبإسم الطائفة يُكسر القرار

LBCI
أمن وقضاء
13:49

زورقان يغرقان في اليونان والفاجعة تصل إلى لبنان

LBCI
آخر الأخبار
13:37

مقدمة النشرة المسائية ٢٠-١٠-٢٠٢٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ميدان حوثيّ سعوديّ مشتعل ودعم دوليّ في القتال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الانتخابات الإسرايلية: طبيعتها وطريقة إجرائها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مباحثات أميركية إسرائيلية وإيران محور الحديث

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:59

وزارة الاقتصاد تعلّق تداول منتجات ألبان وأجبان لثلاثة معامل في قب الياس وحوش السيد وتأمر بسحبها وإتلافها

LBCI
حال الطقس
01:58

استقرار نسبي اليوم... وأمطار رعدية محلية متوقعة غداً الأربعاء

LBCI
اسرار
23:25

أسرار الصحف 20-10-2026

LBCI
أخبار لبنان
05:07

مجلس النواب جدّد انتخاب هيئة مكتبه وأعضاء اللجان النيابية مع تعديلات طفيفة

LBCI
أخبار لبنان
16:33

جنبلاط لـ"عشرين 30": لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات... ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل

LBCI
فنّ
08:45

بطلة "فريندز" قد تصبح سفيرة ترامب في اليونان... وهذه التفاصيل

LBCI
موضة وجمال
09:49

حمالة بـ50 مليون دولار... كايلي جينر مفاجأة عرض "فيكتوريا سيكريت": وهذا ردّ فعل حبيبها المشهور (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More