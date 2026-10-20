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الحجار أطلق خدمة البصمة البيومترية في السفارة اللبنانية في قطر والتقى الجالية: الدولة عازمة على بسط سلطتها على كامل أراضيها
أخبار لبنان
2026-10-20 | 12:37
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الحجار أطلق خدمة البصمة البيومترية في السفارة اللبنانية في قطر والتقى الجالية: الدولة عازمة على بسط سلطتها على كامل أراضيها
أطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، من السفارة اللبنانية في قطر، خدمة البصمة البيومترية لإصدار جوازات السفر البيومترية، بحضور سفير لبنان في قطر بلال قبلان، نائب رئيس البعثة القنصل شانت فارتانيان، وفد من الأمن العام اللبناني وطاقم السفارة.
وأكد الوزير الحجار أن "هذه الخدمة ستعمّم تباعا على السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الخليج وسائر دول العالم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، بما يتيح للبنانيين المقيمين في الخارج إنجاز معاملاتهم بسهولة"، وقال: "بعد إطلاق هذه الخدمة في الكويت وباريس وديترويت وواشنطن، نطلقها اليوم في قطر، هذه الدولة التي تحتضن جالية لبنانية كبيرة تضم كفاءات متميّزة وطاقات ناجحة في مختلف المجالات والقطاعات، وتساهم في نهضة المجتمع الذي تعيش فيه، وترفع اسم لبنان عاليا".
وفي دارة السفير، التقى الوزير الحجار عددا من أبناء الجالية اللبنانية، واستمع إلى مطالبهم وهواجسهم، وقال: "نواجه اليوم واقعا صعبا، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات اليومية على جنوب لبنان، مما يفرض تحديات كبيرة، إلا أن الدولة عازمة على بسط سلطتها على كامل أراضيها، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الاهالي النازحين إلى قراهم وبلداتهم".
وأضاف: "علينا أن نعمل على تهيئة الظروف التي تتيح للبنانيين العودة إلى وطنهم والمساهمة في نهضته، فنحن نثق بلبنان وبقدرة أبنائه على النهوض مجددا".
وأكد أن "الدولة اتخذت خيار المضي باتجاه المفاوضات، بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية"، وقال: "نحن ندرك أن هذا المسار شائك وصعب، لكن علينا بذل كل جهد ممكن لتحرير الأرض وإنهاء الاحتلال".
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